11 udlændinge dræbt i bilulykke i Grækenland

11 personer er lørdag omkommet ved en bilulykke i Grækenland.

Nyhedsbureauet AP citerer det lokale politi for at sige, at de omkomne ikke er græske statsborgere, men formodede migranter, som netop var kommet til Grækenland fra Tyrkiet.

Ulykken skete tidligt lørdag morgen nær byen Kavala i det nordlige Grækenland. Alle passagerer i den store bil blev dræbt, mens føreren af den modkørende lastbil er blevet kørt på hospitalet til behandling.

Ifølge nyhedsbureauet var de 11 personer formentlig på vej til Thessaloniki, hvor man kan henvende sig hos politiet og søge om asyl.

Det er endnu uvist, hvilken relation de 11 personer havde til hinanden, samt hvordan de har fået fat i bilen.

Myndighederne i Grækenland har set en stigning i antallet af personer, som illegalt krydser landjorden over den græsk-tyrkiske grænse.

Grænsen består de fleste kilometer af floden Evros, mens en lille del er afgrænset af et hegn, som Grækenland opsatte i 2012. Den stadigt sværere vej over landjorden fik i årene efter flere migranter til i stedet at forsøge at komme til Europa ved at sejle over Det Ægæiske Hav.