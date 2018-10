EU-lande vil bekæmpe kriminalitet med elektroniske beviser

Elektronisk bevismateriale i form af eksempelvis sms'er og e-mails i kriminalsager skal være lettere og hurtigere tilgængeligt på tværs af EU's grænser.

For det vil ifølge EU-Kommissionen gøre det nemmere at fange og dømme kriminelle og terrorister.

Både Spanien, Østrig og Sverige er positive over for lovforslaget, der torsdag skal diskuteres blandt medlemslandene til et møde i Luxembourg.

- Det er meget vigtigt, at vi sikrer færre forhindringer i udvekslingen af elektroniske beviser i EU.

EU-Kommission kræver mere forsvar efter gift- og cyberangreb

- Derfor er det nødvendigt med et bedre og hurtigere samarbejde, siger Spaniens justitsminister, Dolores Delgado, på vej ind til torsdagens møder.

Ifølge EU-Kommissionen inkluderer over halvdelen af alle kriminelle efterforskninger anmodninger om adgang til elektronisk bevismateriale på tværs af landegrænser.

Kommissionen vil med sit forslag kræve, at medlemslande svarer på henvendelser fra andre medlemslande inden for ti dage. I dag kan der gå op til 120 dage.

Desuden skal medlemslandene svare inden for seks timer, hvis det er en hastesag.

Østrigs justitsminister, Josef Moser, ser frem til den politiske debat på området.

- Det er en nødvendig debat, fordi vi i Europa har brug for bedre adgang til elektroniske beviser, siger han.

Også Sveriges justitsminister, Morgan Johansson, mener, at der brug for en hurtigere proces, end den der er i dag.

Ifølge forslaget skal relevante virksomheder desuden udpege en retlig repræsentant. Vedkommende skal modtage og behandle alle anmodninger om elektronisk bevismateriale fra medlemslande i forbindelse med efterforskning.

Overblik: Sådan vil kommissionen styrke EU's cyberforsvar

Det skal sikre en hurtigere og bedre proces. Elektroniske beviser er ikke det eneste, der er på torsdagens dagsorden i Luxembourg.

Ministrene, heriblandt justitsminister Søren Pape Poulsen (K), forventes blandt andet at vedtage et lovforslag.

Lovforslaget skal hjælpe nystartede virksomheder. Det skal eksempelvis tilbyde en "ny chance" til virksomheder, der går konkurs.