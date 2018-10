Ronaldo-advokat: Voldtægtsanklager er pure opspind

Fodboldstjernen Cristiano Ronaldo har væbnet sig med en ny advokat på grund af de verserende voldtægtsanklager mod ham, og Las Vegas-advokaten Peter S. Christiansen giver ikke meget for anklagerne.

Han afviser dem som "pure opspind" og understreger, at der var konsensus om mødet i 2009 mellem Ronaldo og Kathryn Mayorga, der fremfører anklagerne.

Den gamle sag er blevet højaktuel, efter at det tyske nyhedsmagasin Der Spiegel har omtalt nogle gamle dokumenter om sagen. Her indrømmer Ronaldo angiveligt, at han på et hotel havde sex med kvinden, selv om hun flere gange sagde "stop" og nej".

Peter S. Christiansen afviser dette. Han hævder, at dokumenterne om sagen er blevet stjålet ved et hackerangreb i 2015 og derefter er blevet ændret, beretter blandt andet den britiske avis The Independent.

Derimod bekræfter advokaten, at Ronaldo tilbage i 2010 indgik en økonomisk aftale med Mayorga, hvor hun blev betalt for at droppe anklagerne og ikke tale mere om mødet.

Ifølge flere medier drejer det sig om et beløb svarende til 2,5 millioner kroner.

Advokaten mener, at aftalen er blevet fordrejet og ikke skal ses som et tegn på, at Ronaldo har gjort noget galt.

- Aftalen er på ingen måde et udtryk for skyld eller indrømmelse. Cristiano Ronaldo fulgte blot rådene fra sine rådgivere for at få gjort en ende på de fornærmende beskyldninger.

Politiet i Las Vegas har bekræftet, at man genoptager sagen. En talsmand fra politiet bekræfter over for avisen Daily Mirror, at Ronaldo skal afhøres, men man ved endnu ikke hvornår.

Ronaldo har afvist alle påstande om voldtægt.

- Voldtægt er en afskyelig forbrydelse, der går imod, hvem jeg er, og alt jeg tror på. Jeg har ren samvittighed, og derfor kan jeg med sindsro afvente resultaterne af alle undersøgelser, har han skrevet på Twitter.

Den amerikanske kvinde hævder, at hun var på natklubben Rain 12. juni 2009 sammen med en veninde, hvor de mødte Ronaldo og siden blev inviteret op i hans suite.

Kathryn Mayorga, der var 24 år på det tidspunkt, hævder, at Ronaldo voldtog hende, efter at hun havde afvist ham.

Politiet i Las Vegas har bekræftet, at hun anmeldte et overgreb samme dag. Senere bad hun politiet om at indstille efterforskningen.