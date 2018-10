Overblik: Sådan vil kommissionen styrke EU's cyberforsvar

Der er lang vej igen, før EU's forsvar mod cyberangreb er på højde med den stigende trussel, fremgår det af EU-Kommissionens statusrapport onsdag.

Her følger et overblik over omfang, initiativer og forslag fra kommissionen.

EU-Kommission kræver mere forsvar efter gift- og cyberangreb

Hvor stort er omfanget af angreb?

Flere end 4000 daglige angreb med ransomware, hvor de kriminelle beslaglægger materiale og kræver løsepenge.

80 procent af virksomhederne i Europa var sidste år udsat for mindst et cyberangreb.

I nogle medlemslande er halvdelen af alle forbrydelser forbundet til cyberangreb.

Det verdensomspændende angreb Wannacry ramte i foråret 2017 flere end 150 lande og 230.000 it-systemer herunder på hospitaler.

Hvad har EU-landene besluttet at gøre?

Hver enkelt land skal forstærke det nationale cyberforsvar.

EU-landene skal samarbejde om at bekæmpe angreb på EU-niveau.

Risikosektorer som energi, transport og sundhed skal iværksætte foranstaltninger til at forhindre og håndtere cyberangreb.

Hvad arbejder EU og medlemslandene aktuelt på?

Opbygge et stærkere EU-organ for cybersikkerhed til at støtte medlemslandene. Der ligger i forvejen et kontor for dette i Grækenland.

En certifikatordning i EU for cybersikkerhed.

En koordineret indsats til bekæmpelse af store cyberangreb.

Hvad foreslår kommissionen af yderligere skridt?

Oprettelsen af et kompetencecenter for cybersikkerhed.

Kompetencecenteret skal koordinere de EU-midler, der afsættes til cybersikkerhed i den kommende budgetperiode fra 2021-2027.

Et netværk af nationale koordinationscentre for cybersikkerhed. Hvert medlemsland udpeger et nationalt center til at deltage i dette netværk.

Kilde: EU-Kommissionen