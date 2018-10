Borgerlig leder opgiver at få socialdemokratisk hjælp i Sverige

Lederen af Moderaterna i Sverige, Ulf Kristersson, opgiver at få Socialdemokraternas støtte til en borgerlig regering.

Det fortæller han tirsdag på et pressemøde.

- Socialdemokraterna virker ikke til at være klar til at indgå blokoverskridende aftaler, hvis de ikke selv kan få regeringsmagten, siger Kristersson, der står i spidsen for de fire borgerlige partier i Alliansen.

- Målet har hidtil været at prøve at danne en Alliansen-regering, der accepteres af Socialdemokraterna. Tanken var, at det skulle åbne for et samarbejde med Socialdemokraterna i forskellige enkeltsager. Det løb er nu kørt, fortsætter han.

Det borgerlige statsministerhåb vil alligevel fortsætte sine sonderinger i håb om at danne regering.

- Deres (Socialdemokraternas, red.) "nej" kommer ikke til at svække min ambition om at forsøge at danne en Alliansen-regering, siger Ulf Kristersson.

Valget i Sverige den 9. september gav et mudret resultat.

Hverken Alliansen eller den rød-grønne blok med Socialdemokraterna og Stefan Löfven i spidsen fik parlamentarisk flertal. Og ingen af dem vil regere med støtte fra det indvandrerkritiske Sverigedemokraterna, som blev landets tredjestørste parti.