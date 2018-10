Gamle dieselbiler bliver forment adgang i Berlins gader

Ejere af osende dieselbiler får i fremtiden sværere ved at trille rundt i Berlin.

Tirsdag har en domstol i den tyske hovedstad slået fast, at der skal indføres forbud mod at benytte ældre dieselbiler på visse veje for at begrænse luftforureningen i byen.

- Den nuværende plan for at få ren luft indeholder ikke tilstrækkelige tiltag til at komme ned på de årlige tilladte niveauer for udledning af kvælstofdioxid (NO2), lyder det i afgørelsen.

Rettens afgørelse betyder, at der fra 1. april næste år kommer til at være strengere regler for dieselbiler i Berlin. På strækninger på samlet 15 kilometer vil køretøjer, der ikke lever op til EU's seneste miljønorm, blive forment adgang ifølge nyhedsbureauet AFP.

Konkret betyder det, at biler og lastbiler skal leve op til den såkaldte Euro 6-norm for at kunne benytte alle veje.

Det er miljøgruppen Deutsche Umwelthilfe (DUH), der har lagt sag an mod bystyret i Berlin, og som altså nu har fået medhold.

Dommer Ulrich Marticke anerkender, at mængden af NO2 i luften har været faldende. Men samtidig påpeger han, at et forbud mod ældre dieselbiler er den eneste måde at nå ned på det tilladte niveau.

Tidligere i år slog en tysk forbundsdomstol fast, at byer har mulighed for at indføre forbud mod dieselbiler.

Hamburg har blandt andet indført et forbud. Også Frankfurt ventes næste år at forbyde biler med ældre dieselmotorer på nogle strækninger.

Dieselforbuddene har tråde til Volkswagen-skandalen. Den handler kort fortalt om, at den tyske bilgigant i 2015 blev afsløret i at snyde i miljøtest, så bilerne kom til at se mindre forurenende ud, end hvad der var tilfældet.