40 af Mays partifæller kan gå imod brexitaftale

Mindst 40 parlamentsmedlemmer fra den britiske premierminister, Theresa Mays, konservative regeringsparti er parat til at stemme hendes mulige brexitaftale ned.

Det vil ifølge den fremtrædende parlamentariker Steve Baker ske, hvis der tegner sig en løsning, hvor Storbritannien er "halvt inde og halvt ude af EU".

Det siger Baker til det britiske medie BBC.

- Det er min vurdering, at der er mindst 40 af mine kolleger i parlamentet, som ikke vil acceptere en halvvejs inde, halvvejs ude Chequers-aftale eller en bagstopperaftale, hvor vi forbliver en del af det indre marked og af toldunionen, siger han.

Hvis det lykkes May at nå frem til en aftale med EU, så skal aftalen godkendes i det britiske parlament. Her er det nødvendigt med opbakning fra mindst 320 medlemmer.

Tilsammen har de konservative og deres nordirske støtteparti DUP 325 ud af parlamentets 650 medlemmer.

Hvis 40 af Mays egne partifæller går imod en aftale, så vil regeringens overlevelse og hele brexitprocessen være op til det store oppositionsparti Labour.

Labours ledere har givet udtryk for, at de vil stemme imod næsten hvilken som helst aftale, som May står for.

May har lagt op til, at Storbritannien skal forsøge at få sikret adgang til et frihandelsområde for varer i EU - hovedsageligt ved at acceptere en "fælles regelbog" for varer og med britisk deltagelse i EU-organer, der bemyndiger varehandel.

Nogle EU-modstandere kritiserer disse forslag fra May, fordi de siger, at de vil sikre EU kontrol over store dele af den britiske økonomi og dermed undergrave løfter om, at Storbritannien skal forlade EU's toldunion og det indre marked.

Mays nordirske støtteparti tror på brexitaftale

- Vi venter på at høre de nærmere detaljer i den aftale, som vi skal stemme om, siger Baker og tilføjer:

- Jeg tvivler ikke på, der vil blive anvendt alle mulige former for teknik til at så tvivl i vores kollegers tanker, så de bliver fristet til at stemme sammen med regeringen, siger Baker.

- Men i sidste instans har EU ikke ret til at splitte Storbritannien, og det har ikke ret til at opmuntre dem til at stemme sammen med regeringen, pointerer han videre.

Uden en aftale vil Storbritanniens handel med EU blive underlagt de toldaftaler, som er udarbejdet af Verdensshandelsorgansiationen WTO.