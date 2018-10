Mays nordirske støtteparti tror på brexitaftale

Lederen af det nordirske parti, som støtter premierminister Theresa Mays konservative regering, siger, at en brexitaftale er "særdeles mulig" inden for få uger.

Hun siger, at det er et spørgsmål om politisk vilje.

Men hun understreger, at hun ikke vil acceptere, at der skal gælde andre regler for Nordirlands grænse end andre steder i Storbritannien.

- Det er meget vigtigt, siger vi, at der ikke bliver oprettet barrierer i Storbritannien. Vi skal kunne handle med Storbritannien, som vi gør det nu, og Storbritannien skal kunne handle med os, som det sker nu, siger Arlene Foster fra det nordirske unionsparti, DUP.

Irsk udenrigsminister ser gode chancer for brexitaftale

Tilsammen har de konservative og DUP 325 ud af parlamentets 650 medlemmer.

Foster vil ved møder tirsdag understrege sine krav over for EU's chefforhandler, Michel Barnier.

Spørgsmålet om grænseovergangen mellem det britiske Nordirland og EU-landet Irland er et af de afgørende stridspunkter internt i Storbritannien i forbindelse med en aftale om at forlade EU.

Irlands udenrigsminister, Simon Coveney, sagde søndag, at der er gode chancer for at få en brexitaftale i land - måske i denne måned.

Skotsk nationalparti vil nok stemme imod brexitaftale

- Visse grænseposter er uundgåelige, hvis Storbritannien forlader det indre marked og toldunionen, sagde Coveney i et interview med tv-stationen Sky.

- Men jeg tror, at chancerne for en aftale er gode, fordi konsekvenserne ved ikke at få en tilbagetrækningstraktat er meget, meget negative for Storbritannien og også for Irland og mange lande i EU, sagde Coveney.

Han anslog, at der er færdiggjort omkring 90 procent af forhandlingerne om en traktat.