10.000 er evakueret efter eksplosioner i våbenlager i Ukraine

Omkring 10.000 mennesker er blevet evakueret øst for Ukraines hovedstad, Kijev, efter en række eksplosioner i et ammunitionsdepot.

Der er ikke umiddelbart rapporter om tilskadekomne.

Ammunitionsdepotet, der er underlagt forsvarsministeriet, ligger 176 kilometer øst for Kijev. Eksplosionerne skete tidligt tirsdag morgen. Det er uklart, om det var en ulykke, eller om der er tale om sabotage.

- Omkring 10.000 mennesker er blevet evakueret, hedder det i pressemeddelelsen fra katastrofeberedskabet.

- Luftrummet i en radius på 20 kilometer rundt om ammunitionsdepotet er blevet lukket, og både veje og jernbanestrækninger i området er lukket ned, hedder det.

Den øverstbefalende for Ukraines væbnede styrker er taget ud til eksplosionsdepotet og er ved at danne sig et overblik over skaderne.

Der har været brand i adskillige ammunitions- og våbendepoter i Ukraine i de seneste år, hvilket har været en yderligere belastning for landets væbnede styrker.

De ligger i væbnet konflikt med russisk-støttede separatister i landets østlige regioner. Konflikten brød ud i 2014.

Sidste år rystede voldsomme eksplosioner et militært depot i Vynnytsya-regionen - 270 kilometer vest for Kijev.

Denne eksplosion førte til evakuering af 24.000 mennesker. Myndighederne sagde dengang, at disse eksplosioner, som dræbte en og kvæstede fem, skyldtes sabotage.