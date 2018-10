Østrigere missede mål for folkeafstemning om rygeforbud

Mange af Østrigs godt 8,7 millioner indbyggere er tilsyneladende stærkt utilfredse med den østrigske regerings liberale rygelovgivning.

Således har knap 882.000 skrevet under på et forslag om at indføre en strengere rygelov. De er imod den højreorienterede regeringskoalitions beslutning om at skrotte en lov, der fra midten af maj skulle have forbudt al rygning på barer og på restauranter.

Det skriver nyhedsbureauet dpa.

Men de 881.569 underskrifter rammer lige nøjagtigt under målet.

Østrigs vicekansler og sportsminister, Heinz-Christian Strache fra det højrenationale Frihedspartiet, havde nemlig lovet at holde en bindende folkeafstemning om et rygeforbud, hvis der blev indsamlet 900.000 underskrifter.

De knap 882.000 underskrifter forpligter dog fortsat parlamentet til at diskutere sagen. Men det er ikke tvunget til at handle.

Det er den østrigske sundhedsstyrelse samt en organisation, der hjælper kræftpatienter, der har taget initiativ til underskriftindsamlingen.

- Heinz-Christian Strache havde sat en grænse på 900.000 underskrifter.

- Nu er det op til ham, om han også tager stemmerne fra 881.569 østrigere alvorligt, udtaler formand for sundhedsstyrelsen Thomas Szekeres og Paul Sevelda fra kræftorganisationen i en pressemeddelelse.

Thomas Szekeres mener, at østrigerne i forvejen ryger for meget. Specielt er unge østrigere blandt de mest ivrige rygere i Europa.

Han mener, at alt andet end et rygeforbud vil være "grov uagtsomhed".

Men indtil videre fortsætter de eksisterende regler med opdeling i rygeafdelinger og ikke-rygeafdelinger i restaurationsbranchen altså.

Generelt er antallet af rygere i Østrig stagneret, mens rygerne bliver færre og færre i de fleste andre europæiske lande.