Læge går fri efter at have stjålet spædbørn og bedraget forældre

I et årti endte småbørn ikke hos deres egne forældre. Under diktatoren Francisco Franco kunne forældre ikke vide sig sikre på deres nyfødtes skæbne. Læger stjal spædbørn, forfalskede dokumenter og bedrog forældre uden at blive straffet.

Retten fandt den nu 85-årige gynækolog Eduardo Vela skyldig i kidnapning af nyfødte børn fra deres mødre, bedrageri omkring graviditet og forfalskning af dokumenter for at give børnene videre til ufrugtbare par. Retten i Madrid måtte alligevel lade ham gå fri pga. forældelse af sagen. Det oplyser BBC.

Han er den første anklagede læge fra et årti præget af bortførelser og ulovlige adoptioner under den fascistiske diktator Franco. I tusinder af sager er læger mistænkte for de samme ulovligheder frem til 1990’erne.

Fakta: Skandalen om de stjålne babyer

Den konkrete sag var fokuseret omkring Inés Madrigal, som skulle være blevet bortført i 1969.

Under Francos regime foregik adoptioner uden samtykke fra de biologiske forældre, og det er estimeret, at 30.000 spædbørn blev fjernet fra familier, der var Franco-modstandere. Det oplyser AFP og the Guardian.

Bortførelserne foregik efter Den Spanske Borgerkrig, hvor det republikanske regime angiveligt skulle have fjernet børn fra republikanske familier og givet dem til familier, som regimet mente ”fortjente” børnene mere.

Den alvorligste anklage har netop været imod Eduardo Vela. Han blev anklaget i april 2012, men går fri som følge af den spanske lovs forældelsesfrist, der lyder på 10 år.

Det angiveligt stjålne barn Inés Madrigal bragte først sagen for retten 25 år efter, at hun indgik som voksen i 1987. Hun vil appellere dommen til højesteret og vil kæmpe for, at hans kriminelle handlinger bliver straffet, oplyser BBC.

»Jeg er glad, fordi at det er blevet bevist, at jeg blev stjålet af ham,« udtaler hun ifølge BBC.

85-årig risikerer fængsel i sag om Spaniens stjålne babyer

Anklagerne krævede, at Eduardo Velas skulle straffes med 11 års fængsel.

Den besværlige og langsommelige samling af beviser skyldes bl.a. den store respekt for den medicinske profession og den spanske lov, som ikke krævede den biologiske mors navn på fødselscertifikatet.

Den katolske kirke bliver også mistænkt for at spille en stor rolle i skandalen om de stjålne børn under Franco med indflydelse på Spaniens velfærdssystem, herunder hospitaler, skoler og børns hjem.

Politikere og retslige instanser forsøgte at undgå skandaler og i stedet at skabe en glat overgang fra Francos diktatur til demokrati. Derfor undgik de dengang at undersøge sager om stjålne nyfødte.