225 brandbiler og 700 brandfolk kæmper: 18 såret i skovbrand i Portugal

Over 700 brandmænd kæmper søndag mod en skovbrand nær Lissabon, der har fået de portugisiske myndigheder til at evakuere omkring 350 mennesker fra området.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Branden, der brød ud natten til søndag, opstod i nationalparken Sintra-Cascais, der ligger ca. 40 km. fra hovedstaden. Der er hidtil meldinger om 18 sårede, herunder 17 brandmænd og en civil. Andre Fernandes er den civile sårede, og han beretter om en hård nat for både civile og brandmænd.

Over 700 brandmænd kæmper mod ilden i nationalparken. Foto: AP Photo/Armando Franca

»De første par timer i ilden var meget vanskelige. Det blæste meget, så branden flyttede sig foruroligende hurtigt, og brandmændene kunne ikke gøre andet end at observere i nat, da ilden var umulig at kontrollere,« fortæller Andre Fernandes til The Associated Press.

Det blev en række brandslukningsfly, der vendte situationen ved at smide vand fra luften på de skovklædte bakker, og brandmændene kunne i løbet af søndag formiddag begynde at slukke ilden. Derudover er 225 slukningskøretøjer sat ind for at kontrollere ilden.

De dødbringende brande ramte for alvor Portugal sidste år, hvor 114 mennesker blev dræbt i to store brande. For at sikre, at tragedien ikke gentager sig, har regeringen hyret flere hundrede brandmænd for at sikre større kontrol i udsatte områder.

Danskere i området, der måtte have brug for hjælp, kan kontakte Udenrigsministeriets Borgerservice på telefonnummeret +4533921112.