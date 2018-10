Berømt sexklub i Berlin slår alarm efter meningitis-tilfælde

Besøgende på en berømt sexklub i Berlin er blevet opfordret til at opsøge læge, efter at en gæst har fået konstateret bakteriel meningitis.

Ifølge sexklubben - KitKat Club - er manden i kritisk tilstand på et hospital, efter at han havde været til fest i klubben lørdag.

Det skriver det britiske medie The Telegraph.

- Desværre har den syge gæst det meget dårligt, så det var ikke muligt at spørge ham, hvem han har været i nærkontakt med, skriver klubben på sin Facebook-side.

Klubben opfordrer personer, der oplever pludselige kuldegysninger, feber eller næseinfektioner til omgående at opsøge læge.

- Selv om infektioner fra klubben ifølge læger og myndigheder er meget usandsynlige, så bør alle, der har symptomer, gå til lægen med det samme, skriver klubben.

Ingen af KitKat Clubs ansatte har foreløbig haft nogen symptomer. Alle er blevet tilbudt antibiotika, understreger klubben i meddelelsen.

Bakteriel meningitis kan føre til livstruende blodforgiftning, hvis det ikke bliver behandlet i tide.

Myndighederne i Berlin vurderer ikke, at der er grund til at lukke KitKat Club på grund af meningitis-tilfældet. Det skyldes, at klubben ikke har været kilden til smitten.

Bakteriel meningitis kan spredes gennem spyt og tæt kropskontakt.

Symptomer på sygdommen er blandt andet voldsom hovedpine, høj feber, stiv nakke og svimmelhed.

Sygdommen kan udvikle sig hurtigt og blive livstruende inden for få timer.

Myndighederne i Berlin opfordrer alle, der var på KitKat Club lørdag til at få rådgivning og forebyggende lægebehandling.