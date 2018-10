Norsk idrætsklub har fundet plasticpose med 500.000 kroner i postkassen - igen

Morten Jelsa spærrede øjnene op, da han torsdag tjekkede postkassen, der tilhører den norske idrætsklub Varhaug IL, hvor han selv er direktør.

I postkassen lå der nemlig en plasticpose med en række kuverter, der hver især indeholdt tusindvis af norske kroner i kontanter, skriver Stavanger Aftenblad. I alt lå der 500.000 norske kroner.

Der var ingen afsender på hverken posen eller kuverterne, men i stedet lå der en maskinskrevet seddel.

På den står der ifølge Morten Jelsa, at giveren har hørt rygter om, at klubben er i gang med at opføre en tribune, som skal være lettilgængelig for ældre. Noget tyder altså på, at pengene skal ses som et anonymt bidrag til opførelsen af en sådan tribune.

Samtidig ønsker vedkommende, at tribunen skal kaldes »postkassen«, når den engang står færdig, fremgår det yderligere af sedlen.

»Vi vil forsøge at opfylde ønsket,« siger Morten Jelsa til Stavanger Aftenblad .

Det er ikke første gang, at idrætsklubben, der ligger i Varhaug syd for Stavanger, modtager så mange kontanter.

Det er således tredje gang, at Varhaug IL har modtaget penge fra en tilsyneladende gavmild person, som man formoder er den samme.

I alt har man nu modtaget 1,5 millioner norske kroner, hvilket svarer til 1,2 millioner danske kroner.

Idrætsklubben har omkring 1.500 medlemmer og tilbyder blandt andet badminton, fodbold og håndbold.

Efter den gavmilde donation har man delt et billede af de mange kontanter på idrætklubbens Facebook-side med ordene:

»Vi er mange, som elsker Varhaug IL. Og alle som en siger 500.000 tak for en ny bunke med tusindkronesedler. Det er ikke til at tro på.«