Sårbare flygtningekvinder har det hårdt i græske lejre

Siden marts 2017 har menneskerettighedsorganisationen Amnesty International talt med over 100 kvinder og piger, som er ankommet til Grækenland for at få beskyttelse.

Ud over at kvinderne har været udsat for stor fare, og flere er blevet udsat for overgreb på rejsen til Europa, fortæller de, hvordan forholdene i de græske lejre gør dem endnu mere sårbare. Det viser en rapport fra Amnesty.

Gravide sover på gulvet i telte og har ringe adgang til sundhedspleje. Også nyfødte babyer og deres mødre sover på gulvet under uhygiejniske forhold.

Det viser rapporten ”I want to decide about my future”, hvor Amnesty International dokumenterer kvindernes forhold.

Enlige kvinder bor i containere og telte med fremmede mænd. Og på grund af mangel på tolke – og især kvindelige tolke – har kvinderne begrænset adgang til forskellige sundhedsydelser og til at søge asyl.

Grækenland vil evakuere 2.000 asylansøgere fra Lesbos

Det er især forholdene på de græske øer – i de såkaldte EU hotspots - der er kritisable, lyder det.

De fem EU-sponsorerede lejre har kapacitet til omkring 6.400 mennesker, men huser i dag mere end 15.500 mennesker. I alle lejre er der mangel på rent drikkevand, åbne kloakker og fyldt med mus og rotter.

Kvinderne fortæller, at de føler sig utrygge og sårbare i lejrene.

De bliver verbalt chikaneret. De er bange for at benytte toiletter og bad, fordi der ikke er tilstrækkelig afstand til toilet- og badeforhold for mænd. Der er ingen lås på toilet og baderum, så mænd kan åbne dørene.

Kvinderne er bange for at bevæge sig ud i lejren om aftenen på grund af dårlig belysning.

Organisation: 10-årige børn forsøger selvmord i flygtningelejr

- Det er både ufatteligt og uacceptabelt, at vi har sådanne tilstande i Europas egne lejre, siger Trine Christensen, generalsekretær i Amnesty International, Danmark, i en meddelelse.

- Forholdene er nedbrydende for alle, der opholder sig dér, men har særlige konsekvenser for gravide og andre sårbare kvinder, der risikerer seksuelle overgreb og sundhedsfare for dem selv og deres ufødte børn.

Under græsk lov er sårbare kvinder – som gravide og kvinder der rejser alene - undtaget EU-Tyrkiet-aftalen i forhold til at få lov til at komme videre til det græske fastland. Her er forholdene bedre.

Men på grund af manglende kapacitet og plads er der ventetid på overførslerne.