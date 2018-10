Spionerede mod international organisation: Fire russiske agenter udvist af Holland

Hollandske myndigheder har stoppet et angreb foretaget af den russiske militære efterretningstjeneste GRU.

Ifølge Sky News har den hollandske forsvarsminister, den hollandske efterretningschef og den britiske ambassadør i Holland på et pressemøde vist billeder af fire personer, som ankom til Holland fra Moskva i april i år. De fire mænd tog derpå til den internationale organisation Organisationen for Forbud mod Kemiske Våben, OPCW, hvor de hackede netværket.

Ved hjælp af teknisk udstyr spionerede de fire agenter mod OPCW og forsøgte samtidig at sløre deres spor under deres ophold i Holland. Det skete, mens Storbritannien var ved at efterforske Ruslands rolle i giftangrebet i Salisbury.

Mændene rejste på diplomatpas og havde ifølge de hollandske myndigheder et stort kontantbeløb med sig, da de ankom.

Mændene blev undervejs i deres mission opdaget og er nu blevet udvist, siger Hollands forsvarsminister, Ank Bijleveld.

Storbritannien anklager Rusland for omfattende cyberangreb

De fire russiske agenters computere har afsløret, at de også havde interesse for efterforskningen af flyet MH17, der blev skudt ned over det østlige Ukraine.

»Vi er opmærksomme på, at russiske efterretningstjenester er interesserede i denne efterforskning, og vi har taget de nødvendige skridt,« sagde Ank Bijleveld ifølge AP på pressemødet.

Storbritanniens udenrigsminister Jeremy Hunt anklagede i en tale natten til torsdag Ruslands militære efterretningstjeneste, GRU, for at stå bag adskillige store cyberangreb begået mod flere lande over flere år.

Den britiske ambassadør i Holland Peter Wilson, som også repræsenterer OPCW, sagde på pressemødet, at GRU »ikke længere bør have lov til at agere tilsyneladende ustraffet«.

Ifølge det russiske nyhedsbureau Tass afviser Rusland alle anklager og kalder dem for »en del af en misinformations-kampagne«.