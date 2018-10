Storbritannien vil stoppe favorisering af EU-arbejdskraft

Storbritannien vil efter brexit stoppe favoriseringen af arbejdere fra EU.

Det meddeler den britiske premierminister, Theresa May, mandag aften under de konservatives kongres i Birmingham.

Fremover vil Storbritannien fokusere på at tiltrække højt kvalificeret arbejdskraft, uanset hvor arbejdskraften kommer fra, lyder det i meddelelsen.

Theresa May vil senere dette år fremlægge planer for et enkelt system, som ikke skal skelne mellem borgere fra EU og borgere uden for EU.

Ifølge May vil EU's frie bevægelighed ophøre efter brexit.

- For første gang i årtier vil dette land selv kontrollere og vælge, hvem vi vil have til at komme ind i landet, lyder det fra May i meddelelsen.

- Det vil være et færdighedsbaseret system, hvor arbejdernes færdigheder tæller, frem for hvor de kommer fra. Systemet vil række tværs over kloden og tiltrække personer med de færdigheder, vi har brug for.

Immigration var et af de største emner forud for brexit-afstemningen i 2016.

Det nye færdighedsbaserede immigrationssystem skal derfor nedbringe immigrationen til Storbritannien. Særligt skal andelen af immigranter med en lav grad af uddannelse mindskes, lyder det i meddelelsen.

Meldingen om det nye immigrationssystem kommer, efter at en kommissionsrapport sidste måned anbefalede øgede restriktioner mod lavt uddannede immigranter.

Brexitminister Donimic Raab holdt mandag tale ved de konservatives kongres, hvor han desuden skærpede tonen over for EU i forhold til brexit-forhandlingerne.

- Vores vilje til kompromis er ikke grænseløs, sagde han.

- Hvis det ikke lykkes os at få en aftale i stand, som sikrer de mål, som vi søger, og hvis der bliver gjort forsøg på at låse os inde ved hjælp af frihandelssamarbejdet i EØS eller toldunionen.

- Eller hvis det eneste, EU tilbyder, er en aftale, som truer vores integritet, da vil vi ikke have noget andet valg end at forlade EU uden en aftale, siger han.

- "No deal" er hverken ønskelig eller sandsynlig, men det er en mulighed.