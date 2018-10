To års fængsel for voldtægt: 72-årig kulturprofil skal direkte i fængsel

To års ubetinget fængsel for voldtægt.

Sådan lød dommen kl. 11.00 i Stockholms tingsrätt over den 72-årige Jean-Claude Arnault, i offentligheden kendt som "kulturprofilen".

Arnault var tiltalt for to voldtægter mod det samme kvindelige offer og blev dømt for det ene.

Han skal forblive fængslet, indtil fængselsdommen træder i kraft, afgjorde tingsretten samtidig.

»Når det drejer sig om domme, går der en grænse ved to år, og i dette tilfælde er den tiltaltes tilknytning også blevet svagere (under retssagen, red.). Derfor har tingsrätten bestelt, at den tiltalte skal forblive i fængsel,« forklarede lagman Gudrun Antemar efter dommen, oplyser SVT.

Lagman Gudrun Antemar uddyber dommen over for medierne. Foto: Anders Wiklund/TT/Ritzau Scanpix

Retten valgte i strafudmålingen at se bort fra Arnaults høje alder, og desuden skal han betale 115.000 svenske kroner i erstatning til sit offer, skriver Expressen.

Retssagen mod Arnault har været en af de mest omtalte i Sverige i mange år, og undervejs har anklageren krævet tre års ubetinget fængsel. Arnault har under hele retssagen nægtet sig skyldig.

De to seksuelle overgreb fandt sted i sommeren og vinteren 2011. Anklagemyndigheden har ikke kunnet fremlægge tekniske beviser i sagen, og de vidner, som er afhørt i sagen, har fået deres oplysninger via Arnaults offer.

Dommen over Jean-Claude Arnault lyder på to års fængsel. Foto: Anders Wiklund/tt

Retsformanden, lagman Gudrun Antemar, siger efter dommen, at der i voldtægtssager sjældent er tekniske beviser, og at retten derfor i stedet har valgt at bedømme kvindens oplysninger og de vidner, der er fremstillet.

»Det, hun har fortalt om, er bestyrket af seks vidner, hvoraf to er hendes læge og terapeut. Både den skadelidte og vidnernes oplysninger har vi bedømt som tilforladelige og troværdige,« siger lagman Gudrun Antemar ifølge Expressen.

Retssagen er en udløber af #metoo-kampagnen sidste sommer, der fik 18 kvinder til at stå frem i et svensk dagblad med anklager om seksuelle overgreb og sexchikane mod Jean-Claude Arnault.