Demonstranter i voldsomt sammenstød med catalansk politi

Tilhængere af Cataloniens uafhængighed har været utilfredse længe, og hele debatten om, hvorvidt regionen Catalonien har ret til løsrivelse fra det øvrige Spanien, har i årevis været betændt.

Lørdag har det endnu en gang resulteret i voldsomme sammenstød mellem catalansk politi, catalanske separatister og ganske almindelige catalanere i centrum af Barcelona, skriver Al Jazeera.

»1. oktober. Vi glemmer eller tilgiver ikke,« råbte flere af demonstranterne, som var en blanding af både separatister og helt almindelige catalanere, der havde samlet sig for at vise deres utilfredshed med en spansk politidemonstration i Barcelonas gader.

Catalonske separatister udstillede styrke: En million krævede uafhængighed Tirsdagens protestmarch udstillede, at den folkelige opbakning til uafhængighed stadig er stor.

Sammenstødene sker blot to dage før den 1. oktober, som er årsdagen for den catalanske løsrivelsesafstemning i 2017.

Billeder og videooptagelser fra Barcelona vidner om, at demonstranterne kaster med farve og plastikflasker mod det kampklædte politi, der efterfølgende har dannet en barriere i forsøget på at skubbe de vrede demonstranter tilbage.

Flere catalanske demonstranter har tilbragt natten mellem fredag og lørdag på den centrale plads i Barcelona for at tvinge den regionale regering til at ændre den officielle rute, hvor det var blevet varslet, at det spanske politi ville demonstrere for bedre løn.

Uroen og utilfredsheden er stadig stor i den nordøstlige del af Spanien, et år efter at catalonierne stemte om Cataloniens løsrivelsse i en folkeafstemning den 1. oktober 2017, der var blevet erklæret ulovlig af de spanske myndigheder.