58-årig død under slagsmål ved Oktoberfest

Fredag aften gik det voldsomt for sig i et af teltene ved Oktoberfest. I det såkaldte Augustiner-telt kom to mænd op at slås i en sådan grad, at den ene senere døde af sine skader.

Lokalt politi har bagefter efterlyst et vidne til slagsmålet.

Den omkomne er en 58-årig mand, der under slagsmålet pådrog sig så voldsomme skader, at han døde af dem kort efter slagsmålet ifølge politiet.

Tilsyneladende har en kvinde overværet slagsmålet og optakten til det. Derfor har politiet bedt hende melde sig, så det kan blive afklaret, hvad der førte til det voldsomme slagsmål.

Kvinden beskrives som omkring 40 til 45 år, 170 centimeter høj med en stærk fysik og blond, krøllet hår.

Andre vidner bedes også melde sig, oplyser tysk politi.