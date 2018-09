Særligt håndtegn fra Erdogan har skabt vrede i Tyskland

I disse dage er Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, på statsbesøg i Tyskland. Her forsøger han at forbedre forholdet mellem de to lande.

Men knap var kortegen med den tyrkiske præsident torsdag nået fra lufthavnen og frem til Hotel Adlon i Berlin, hvor Erdogan indkvarterede sig, før han havde gjort opgaven om forsoning sværere for sig selv.

Fra bagsædet i en sort limousine, der var flankeret af 14 motorcykelbetjente, valgte Erdogan nemlig at hilse på nogle af sine tilhængere, der havde taget opstilling langs ruten.

Merkel har Erdogan på besøg: Vi har dybe uoverensstemmelser med Tyrkiet

Mens præsidenten i lufthavnen - og for rullende kameraer - vinkede helt normalt, var det en noget anderledes hilsen, der ventede tilhængerne.

Tilsyneladende sympatiserede flere af tilhængerne nemlig med en tyrkisk ultranationalistisk gruppe, der er kendt som De Grå Ulve. Og idet kortegen nærmede sig, lavede flere af nationalisterne et særligt håndtegn, hvor de lod pegefinger og lillefinger stritte som et par ulveører, mens de resterende tre fingre dannede det, der skal forestille en ulvs snude.

Hilsenen fik Erdogan til at rulle vinduet ned, stikke sin højre hånd ud og kvittere med at vinke til dem, mens han havde sin tommelfinger bøjet ind under håndfladen.

Umiddelbart virkede præsidentens hilsen mere uskyldig end ulvetegnet, der ifølge den tyske efterretningstjeneste er »et tydeligt tegn på nationalistisk sindelag og et tegn på tilhørsforhold til De Grå Ulve, der bliver overvåget af myndighederne«.

Men helt uskyldig var den ikke. Erdogans hilsen er kendt som rabia-tegnet, der blandt andet bruges af Det Muslimske Broderskab i Egypten og bruges til at vise sympati for dem og for islam som statsreligion.

I Tyskland har de Grå Ulve i en årrække været overvåget af efterretningstjenesten Verfassungsschutz, der anser gruppen for at være potentielt farlig. Ikke mindst pro-kurdiske kræfter i Tyskland har gennem årene været involveret i voldelige sammenstød med de tyrkiske højreekstremister. Foto: Paul Zinken/dpa via AP

Selvom den tyrkiske præsident tidligere har forsvaret brugen af tegnet med, at det ifølge ham betyder »en nation, et flag, et hjemland og en stat«, er brugen af det faldet tyskerne for brystet.

Således blev hilsenen flittigt delt og omtalt på de sociale medier, ligesom den fandt vej til spalterne i flere tyske medier.

Eksempelvis havde avisen Bild fredag billedet af Erdogans hilsen på forsiden flankeret med ordene »Erdogan håner Tyskland med islamist-hilsen«.

#Erdogan mit #Rabia-Gruß der radikalislamischen #Muslimbruder|schaft. Wäre in etwa so, als würde #Merkel in Istanbul den Hitlergruß zeigen. Ein Skandal? Natürlich. Aber selbst schuld. Was gebt ihr dem Despoten vom Bosporus auch derlei Bühne und Möglichkeiten. #Waldheim @BILD pic.twitter.com/9IbOhUvioe— Christian Waldheim (@ChWaldheim) 28. september 2018

Også Berliner Morgenpost omtalte præsidentens hilsen som »problematisk«.

Erdogan ankom til Berlin torsdag, dagen før det officielle program for statsbesøget begyndte.

Fredag mødtes han med den tyske forbundspræsident Frank-Walter Steinmeier og forbundskansler Angela Merkel.

Lørdag rejser Erdogan efter planen videre til Køln, hvor han skal indvie Europas største moské med plads til 1.100 mennesker.