Penge til overlevende fra Grenfell-katastrofen gik i stedet til luksusrejser

Efter at 71 mennesker mistede livet, og 223 personer stod uden tag over hovedet, da det høje boligkompleks Grenfell Tower i London brændte i juni sidste år, blev der oprettet en fond til at støtte de overlevende. Fredag blev kvinden, der var ansat til at varetage nogle af pengene, idømt fem og et halvt års fængsel for at have stjålet 62.000 pund fra fonden.

Pengene, der var tiltænkt ofre for den voldsomme brand, gik i stedet til luksusrejser, restaurantbesøg og tøj, skriver Daily Mail.

39-årige Jenny McDonagh blev ifølge nyhedsmediet ansat af myndighederne i Kensington og Chelsea til at hjælpe overlevende med at vende tilbage til tilværelsen efter ulykken. Men blot få dage efter, at hun startede i jobbet, begyndte hun at stjæle fra rådets kreditkort, der indeholdte store pengebeløb, der var tiltænkt ofrene.

Ni anholdt for svindel efter Grenfell-branden: »Det er totalt uacceptabelt«

Ved retten i Isleworth Crown udtrykte dommeren Robyn Johnson stor foragt over McDonaghs handlinger, og i dommen fandt han det som en skærpende omstændighed, at pengene var stjålet fra netop den fond.

»Efter min mening er det skærpende, at din uærlighed har lagt yderligere belastning på budgettet til de overlevende,« sagde dommeren ved domsafsigelsen.

Billeder og kontoudtog fra betalingskortene afslører, at Jenny McDonagh rejste til både Dubai, Los Angeles, New York og Island på fondens regning. Ifølge Daily Mail har hun også spillet og tabt 16.000 pund på internettet.

Vrede og sorg i London på årsdag for dødsbrand i højhus

De mange billeder af McDonagh på dyre restauranter og i nyindkøbt tøj, vækker harme blandt nogle af de overlevende fra ulykken ved Grenfell Tower. Også dommeren Robyn Johnson kunne ikke skjule sin forargelse under retssagen.

»Den kendsgerning, at du, der havde fået til opgave at hjælpe, forsøgte at berige dig selv, er mere chokerende set i lyset af sorg og sympati, der fulgte katastrofen,« sagde han blandt andet under domsafsigelsen.

McDonagh blev anholdt tilbage i august men løsladt kort efter. Til trods for anholdelsen blev hun ved med at stjæle fra fonden, skriver det britiske nyhedsmedie.