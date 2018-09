Journalistdrab i Slovakiet udløste politisk krise: Nu er otte personer anholdt

Det slovakiske politi har torsdag anholdt otte personer, der er mistænkt for at stå bag drabet på graverjournalisten Jan Kuciak og hans forlovede Martina Kusnirova. Anholdelserne fandt sted i den lille slovakiske by, Kolarovo.

Det unge par blev fundet skudt og dræbt i deres hjem den 21. februar tidligere i år, og efterforskningen viste hurtigt, at mordet havde forbindelse til Kuciaks journalistiske arbejde.

Afsløringerne sendte sidenhen chokbølger gennem det slovakiske samfund og fik store politiske konsekvenser.

Ifølge myndighederne er en af de anholdte, den formodede lejemorder, men ingen navne eller oplysninger er blevet fremlagt, da man ikke ønsker at sætte efterforskningen på spil. Det skriver New York Times.

Et dobbeltmord har rystet Slovakiet: Regeringen har udlovet en dusør på 1 mio. euro Mafiaen ekspanderer i Europa, advarer en mafiadommer fra Italien.

»Jeg er i chok. Jeg ved, vores børn aldrig kommer tilbage, men jeg håber retfærdigheden sker fyldest. Jeg håber, at politiet ikke bare får fanget morderne, men også dem, der bestilte drabet,« siger Martina Kusnirovas mor, Zlatica Kusnirova, til New York Times.

Det sidste portræt af Jan Kuciak. Billedet blev offentliggjort af hans arbejdsgiver, Aktuality.sk, et par dage efter hans død. Foto: Aktuality.sk via AP

Kuciak arbejdede for det slovakiske medie aktuality.sk, og hans sidste projekt blev en historie om organiserede kriminelle netværk. Artiklen handlede om den italienske mafiagruppe ’Ndrangheta, der havde kontakt med to embedsmænd med direkte forbindelse til den daværende premierminister Robert Fico.

Selvom historien ikke var færdig, blev den trykt posthumt. Mordet på Kuciak og de efterfølgende afsløringer, førte til en større politisk krise, der satte Fico og sin regering under stort pres.

Anklagerne om korruption i regeringen fik titusindvis af borgere til at protestere på gaderne i ugerne efter mordet. Demonstrationerne var de største i Slovakiet siden Fløjlsrevolutionen i 1989, da Tjekkoslovakiet endegyldigt trak sig fra Sovjetunionen.

En række af demonstrationer blev holdt i Slovakiet i kølvandet på drabet af Jan Kuciak og hans forlovede, Martina Kusnirova. Foto: AP Photo/Bundas Engler.

Den 14. marts tilbød Robert Fico, der var premierminister fra 2006 til 2017, at trække sig som premierminister, og lidt over en uge senere udnævnte Slovakiets præsident, Andrej Kisk, en ny til at overtage posten.

Afløseren blev Peter Pellegrini, der ligesom Fico, hører under partiet Smer-SD.

»Jeg tror, at denne brutale handling fortsat vil blive undersøgt, og motiverne bag mordet vil blive fremlagt, så vi kan sætte en stopper for splittelsen i vores samfund,« udtaler Pelligrini i en pressemeddelelse.

Slovakiets indenrigsminister, Denisa Sakova, har fortalt, at politiet har afhørt mere end 200 personer siden efterforskningens begyndelse, og man har talt med adskillige eksperter for at komme til bunds i sagen.

Drabet på 27-årige Jan Kuciak er flere gange blevet sat i forbindelse med mordet på den maltetiske journalist Daphne Caruana Galizia.

53-årige Galizia undersøgte ligesom Kuciak politiske forbindelser til organiseret kriminalitet, og blev dræbt af en bilbombe den 16. oktober 2017.