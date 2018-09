Motor brød i brand: SAS-fly måtte lande i Luleå

Et SAS-fly fra Kiruna på vej til Stockholm er landet i Lulelå, efter en motor er brudt i brand, rapporterer Aftonbladet og andre svenske medier.

Flyet var lettet fra Kiruna i det nordligste Sverige klokken 6.05.

Kort efter at være kommet i luften begyndte flyets ene motor at brænde, fortæller passagerer.

- Jeg tænkte, om jeg nu skulle dø, siger en passager til Aftonbladet.

Det var et teknisk problem, der var skyld i, at passagerflyet fra Kiruna måtte sikkerhedslande i Luleå i Nordsverige, oplyser SAS. Alle om bord er uskadt, hedder det.

- Da vi nåede op i flyvehøjden, og de skulle til at begynde at dele kaffe ud, lød der et knald to gange, fortæller en passager til tv-kanalen SVT.

- Jeg sad lige bag venstre motor. Efter knaldene begyndte den at brænde.

Motoren blev afbrudt, og flyet landede derefter ved hjælp af flyets anden motor.