Brandchef: Mandskabet var ikke forberedt på Grenfell-katastrofen

»Det lignede en scene fra en skrækfilm. Grenfell-højhuset var så indkapslet i flammer, at det kunne have været 9/11-tragedien i New York," fortalte Londons brandchef Dany Cotton under en afhøring i sagen i dag, skriver Daily Mail.

»Brandfolkene var skrækslagne for at gå ind i bygningen. De kunne ikke være sikre på at komme levende ud igen. Jeg kunne ikke være mere stolt over deres indstilling. Jeg har været med til hundreder af store brandindsatser, men ingen som denne,« fortsatte Dany Cotton.

Brandmyndighederne har tidligere været kritiseret for, at de i begyndelsen af branden opfordrede beboerne til at blive i deres lejligheder på trods af brandens hurtige udvikling. Men baggrunden for den beslutning var, at en brand ikke burde kunne sprede sig fra lejlighed til lejlighed i et boligkompleks som Grenfell. Teorien stemte altså ikke overens med praksis.

Under afhøringen kom det også frem, at brandmyndighederne ikke havde ladet folkene gennemgå træning i situationer som Grenfell-branden.

»Men man øver sig jo ikke på en begivenhed, som ingen forestiller sig kan ske," pointerede brandchefen.

Den letantændelige aluminiumsbeklædning, der var uden på bygningen, spillede en vigtig rolle i brandens hurtige udvikling.