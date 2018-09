Sverige: Minoritetsforeninger vil have Erik og Helge skiftet ud med Khaled og Pippi

Det er ikke mangfoldigt og inkluderende, når det svenske bogstaveringsalfabet kun indeholder traditionelle, svenske mandenavne.

Det mener foreningerne Fredrika Bremer Förbundet og Rättviseförmedlingen, som arbejder for at fremme ligestilling og minoriteters rettigheder.

I et debatindlæg i Dagens Nyheter foreslår de at udskifte de svenske mandenavne, som har eksisteret i alfabetet siden 1891, med kvindenavne og udenlandsk klingende navne.

»Det er vigtigt at inkludere andre end bare mænd med traditionelt svenske navne for at synliggøre den bredde af mennesker, der er i samfundet,« skriver de i indlægget.

»Og min far – han er negerkonge« Nej, Pippi, det er han ikke mere! Nu er han ”sydhavskonge” og bare et eksempel på, hvordan svenskerne tager debatten om stereotyper alvorligt. Der luges ud i børnebøger, og børn opdrages kønsneutrale, men det udfordres før valget den 9. september.

Bogstaveringsalfabeter - nogle gange kaldet fonetiske alfabeter - bliver brugt af myndigheder for at tydeliggøre, hvilket bogstav man udtaler.

I Sverige hedder det lige nu eksempelvis A som Adam og B som Bertil. Også traditionelle svenske mandenavne som David, Kalle og Petter.

Samtidig foreslår de ifølge nyhedsbureauet TT et nyt alfabet, "Adam Berit", som skifter David, Kalle og Petter ud med Dorit, Khaled og Pippi. Det foreslåede nye alfabet skal også være gransket af eksperter inden for sprog og fonetik for at sikre, at det fungerer i praksis.

»Vi har arbejdet længe på disse 28 navne, som tilsammen giver et billede af landet, som det ser ud her og nu. "Adam Berit" er et tidssvarende og konkret forslag til forandring,« siger Ulrika Kärnborg, der er talsperson i Fredrika Bremer-forbundet, i en pressemeddelelse.

Nyt fra Sverige: Kvinder, som har oplevet selvsikre nedladende mænd, kan ringe her

Hele det foreslåede nye alfabet kan ses her.

Rättviseförmedlingen har tidligere samarbejdet med de svenske myndigheder. Bl.a. har Kulturministeriet hyret foreningen til at lave en liste med minoritetspersoner, som man kunne anbefale til at varetage offentlige hverv.

I Danmarks bogstaveringsalfabet finder man også traditionelle danske kvindenavne som Ida og Anna side om side med navne som Erik, Frederik og Ludvig såvel som Odin og Ægir fra den nordiske mytologi. De mest eksotiske bogstaver i det danske alfabet findes under X for Xerxes og Q for Quintus.