Corbyn på live-tv: Øhhhhh, mit partis seks Brexit-krav?

Deltagelse i et tv-program kan føre vidt. Fra at katapultere en person til øjeblikkelig berømmelse - til at få en anden person til at afsløre en manglende fundamental viden, der må forundre en hel nation.

For den garvede labourleder Jeremy Corbyn må tiden have stået ubehageligt stille, da en BBC-journalist bad ham liste de seks konkrete krav, hans parti har for at stemme ja til en Brexit-aftale. Disse krav er blandt andet "samme fordele som et EU-medlemskab giver" og "et fundament for et stærkt, samarbejdspræget forhold til Europa."

Labour stiller klare krav til brexitaftale

Corbyn sagde først ingenting.

Så begyndte han at nævne nogle andre krav.

Journalisten måtte korrigere ham og sige, at han var på vildspor. Derefter nævnte hun Labours seks krav for Corbyn.

Synligt noget på hælene sagde Corbyn herefter, at nu hvor hun selv havde nævnt kravene, så behøvede han jo ikke selv gøre det.

Labourlederens tv-kvaler kommet efter en firedages partikonference, der har været præget af Brexit-spørgsmål. Ifølge BBC ser det ud til, at Labour stemmer imod en Brexit-aftale dette efterår. Også selv om det fører til, at Storbritannien forlader EU-samarbejdet uden at have en aftale - selv om partiet princielt set er imod det.