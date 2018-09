Offer for gentagne overgreb: De gav mig 5.000 euro, da præsten indrømmede misbruget

Den "betaling for anerkendelse", som den katolske kirke i Tyskland kan tilkende ofre for misbrug og overgreb, er ligegyldig og giver ikke ofrene en følelse af retfærdighed.

Sådan siger den 55-årige Matthias Katsch, efter at en rapport fra den tyske katolske kirke har vist, at at 1.670 præster og andre kirkeligt ansatte fra 1946 til 2014 har begået overgreb mod 3.677 mindreårige - navnlig drenge.

Matthias Katsch har selv oplevet overgreb, da han var 13 år gammel og gik på katolsk skole. Ifølge Katsch selv foregik overgrebene bl.a. ved, at han nøgen skulle stå bøjet over klaveret i skolens musiklokale, hvorefter en præst slog ham gentagne gange. Han siger også, at blev seksuelt misbrugt af en anden præst på skolen.

Skamfuld kardinal siger undskyld: 3.677 mindreårige blev sexmisbrugt af gejstlige - hver sjette blev voldtaget Den katolske kirke i Tyskland er rystet over 60 års seksuelt misbrug af mindreårige, viser en ny rapport, som kirken selv står bag.

Da en af præsterne indrømmede at have begået forskellige overgreb på drenge, modtog Mattias Katsch et såkaldt "anerkendelses-honorar" fra den katolske kirke på 5.000 euro - cirka 37.000 kr.

En betaling, der i hans optik er fuldstændig ligegyldig.

»De kalder det ikke kompensation. Og det gør jeg heller ikke. De siger, at de betaler for at anerkende min lidelse? Tak, men det er ikke det, jeg vil have,« siger Mattias Katsch, som nu er talsmand for et netværk af ofre for overgreb, til CNN og tilføjer:

»Jeg vil have retfærdighed«.

I de fleste tilfælde blev præster, som var under mistanke for at misbruge børn og unge seksuelt, blot forflyttet, men slap for videre tiltale.

Misbrugt af katolsk religionslærer: Nu har ofrene fået en kæmpeerstatning

Den nye rapport er blevet til ved at kigge på 38.000 kirkeligt ansattes papirer. Flere områder af kirken er dog i første omgang ikke blevet undersøgt, og derfor har forskeren bag undersøgelsen kaldt de nye tal for »toppen af isbjerget« samt opfordret til, at der bliver lavet nye, uafhængige undersøgelser af omfanget af skandalen.

Lederen af den katolske kirke i Tyskland undskyldte tirsdag til ofrene for overgrebene.

»Alt for længe har vi i kirken set væk, fornægtet, dækket over og undladt at tro på dette,« sagde kardinal Reinhard Marx, der er leder af de tyske biskoppers konference.

Ifølge de tyske biskoppers konference kan ofre for misbrug modtage "op mod 5.000 euro" som anerkendelse for deres lidelse - kun i særligt grove tilfælde kan der indgås særlige aftaler.