Frankrig straffer for første gang med bøde for sexchikane

En domstol i Frankrig har idømt en 30-årig mand en bøde på 300 euro - godt 2200 kroner - for at fornærme en 21-årig kvinde om bord på en bus i en forstad til Paris.

Det er første gang, at nogen bliver dømt for sexchikane i Frankrig, efter landet i august i år vedtog et forbud mod seksuel chikane i det offentlige rum.

Hændelsen fandt sted i Paris-forstaden Évry onsdag i sidste uge.

Ifølge anklagemyndigheden steg den 30-årige mand - tydeligvis meget beruset - om bord på bussen og fik øje på den 21-årige kvinde.

Han klaskede hende i bagdelen, kaldte hende en "luder" og kommenterede størrelsen af hendes bryster.

Bøden på 300 euro har manden fået for kommentarerne, mens klasket i bagdelen koster ham tre måneders fængsel, da det takseres som et fysisk overgreb.

Den 21-årige kvinde formåede at underrette buschaufføren om hændelsen. Chaufføren fik derfor låst bussens døre, indtil politiet kom og anholdt den 30-årige mand.

- Dette er den første dom i landet i en sag om seksuelle fornærmelser, siger en talsmand for det franske justitsministerium.

Den nye lov gør det også muligt for politiet at uddele bøder på stedet til folk, som generer andre seksuelt på gaden.

Det gælder kommentarer om en kvindes udseende eller tøj, seksuelle kommentarer, påtrængende spørgsmål, uønsket følgeskab og såkaldt "upskirting". Det er en engelsk betegnelse for at løfte op i en kvindes kjole og tage billeder uden hendes viden.

Den franske ligestillingsminister, Marlène Schiappa, som førte lovforslaget gennem parlamentet, hilser dommen mod den 30-årige mand velkommen.

- Sammen vil vi få sat en stopper for sexistisk og seksuel vold, skriver hun på Twitter.

I løbet af årets første syv måneder havde fransk politi modtaget næsten 28.000 anmeldelser om seksuel chikane og vold. Det er en stigning på 23 procent sammenlignet med samme periode sidste år.

Det viser tal fra landets indenrigsministerium.

Det franske parlament vedtog loven mod sexchikane den 1. august med stemmerne 92 for og ingen imod.