Fire lande er klar til at tage imod flygtninge fra "Aquarius"

Portugal, Frankrig, Spanien og Tyskland er tirsdag blevet enige om at fordele migranterne fra det omstridte ngo-skib ”Aquarius” mellem sig.

Det fortæller det portugisiske indenrigsministerium, ifølge et telegram fra Reuters.

Portugal tager imod 10 af de 58 migranter, Tyskland og Spanien tager imod 15 hver, mens Frankrig tager imod 18.

Nu siger også Frankrig nej: Havne klapper i for ngo-skib med 58 flygtninge Ifølge den franske økonomiminister får ngo-skibet "Aquarius" ikke lov til at lægge til kaj i havnebyen Marseille.

Den maltetiske regering har fortalt, at migranterne vil blive transporteret til Malta via en patruljebåd, der befinder sig i de internationale farvande. I Malta vil flygtningene blive taget imod til de fire EU-landes myndigheder.

"AQUARIUS" ”Aquarius” er et ngo-skib, som de seneste mange måneder har trukket overskrifter i hele Europa og er blevet symbolet på striden om flygtninge og migranter mellem de europæiske lande.

Skibet er ejet af de to hjælpeorganisationer Læger uden Grænser og SOS Méditerranée. I juni i år reddede ”Aquarius” over 600 flygtninge og migranter ved flere redningsaktioner i Middelhavet.

»Malta og Frankrig har igen taget teten og løst indkvarteringen af migranterne,« siger den maltetiske statsminister, Joseph Muscat, på Twitter.

Ifølge den maltetiske statsminister ønskede man sammen med den franske præsident Emmanuel Macron at vise, at et fælles samarbejde mellem EU-landene er vejen frem.

Der har i de seneste dage været stor uenighed om, hvad skæbnen skulle blive for det omstridte redningsskib, da man i weekenden fik besked om, man ikke længere havde lov til at sejle under Panamas flag.

Tirsdag morgen takkede Frankrig nej til at tage imod ”Aquarius”, der ellers var sejlet mod den franske havneby Marseille. Den franske regering forsikrede dog om, at man arbejdede på en fælles europæisk løsning, og det ser nu ud til at have båret frugt.

Tilbage i august førte Frankrig og Malta også an om at ende en fem dage lang strid mellem flere EU-lande.

Her tog man imod bådflygtningene i den maltetiske havneby Valletta, hvor Frankrig, Tyskland, Luxembourg, Portugal og Spanien herefter fik ansvaret for at fordele flygtningene mellem sig.

”Aquarius” har de seneste måneder været omdrejningspunktet for en række kontroverser mellem de europæiske lande om, hvem der bør huse skibet og ikke mindst migranterne ombord.

I mange år har det været Italien, som oftest har været ankomstland for de skibe, som har samlet flygtninge og migranter op i Middelhavet.

I starten af juni fik Italien ny regering, og siden da har den indvandrerkritiske indenrigsminister Matteo Salvini ændret attituden over for ngo-skibene og nægtet dem adgang til italienske havne.