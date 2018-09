Russer sigtet for spionage i Norge: Udviste stor interesse for printere og adgangskort

En i det hele taget mistænkelig adfærd.

Det var, hvad der fik flere deltagere på en it-konference i det norske parlament, Stortinget, til i fællesskab at tage kontakt til personalet, der derefter alarmerede myndighederne. Det skriver det norske medie NRK.

Det var den 51-årige russer Mikhail Botsjkarev, der i sidste uge vakte de andre deltageres opmærksomhed, da han flere gange blev opdaget på steder, hvor han som konferencedeltager ikke umiddelbart havde noget ærinde.

Russeren blev fredag anholdt i Oslo-lufthavnen Gardermoen og sigtet for ulovlig efterretningsvirksomhed, også kendt som spionage. Dagen efter blev han varetægtsfængslet i to uger.

Et af de steder, som Mikhail Botsjkarev havde opholdt sig, var i et af Stortingets printerrum. Samtidig udviste han flere stor interesse for adgangskortene til parlamentet, som han ønskede at nærstudere.

Ifølge Chris Dale, der er ekspert i it-sikkerhed, er printere et velkendt mål for spioner, da de kan indeholde kopier af de dokumenter, som er blevet udskrevet på dem, skriver VG.

»Dokumenterne kan blive liggende derpå i mange år,« påpeger Chris Dale over for mediet.

Skulle der være lagret sådanne dokumenter på en printer, er det angiveligt simpelt at lægge dem over på eksempelvis et medbragt usb-stik og dermed tage dem med sig.

It-kyndige personer kan sågar have held til at overtage kontrollen med hele it-netværk via printere, fordi maskinerne oftest har installeret forældede sikkerhedsprogrammer, lyder det endvidere.

Det er de russiske myndigheder, der har valgt at offentliggøre navnet på den spionagesigtet russer. Han skulle til daglig arbejde med it-sikkerhed i det russiske parlament.

Nyheden om tilbageholdelsen af Mikhail Botsjkarev har fået Rusland til at true med, at sagen vil »få konsekvenser« - uden at det er nærmere specificeret, hvilke konsekvenser der er udsigt til.

Ruslands ambassade i Norge har desuden oplyst til nyhedsbureauet Tass, at den mener, at anholdelsen skete med en »konstrueret og absurd« begrundelse.

Ifølge VG er ni printere i Stortinget siden russerens anholdelse blevet forsynet med sedler om, at de ikke længere må benyttes. Det er planen, at de skal erstattes med helt nye printere.

Samtidig har flere tekniske eksperter fået til opgave at undersøge, om der eventuelt er blevet opsat overvågningsudstyr i Stortinget.

Den 51-årige russer har allieret sig med en norsk advokat ved navn Hege Aakre. Sidstnævnte oplyser tirsdag til NRK, at han på vegne af sin klient har appelleret afgørelsen om varetægtsfængsling.