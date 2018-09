Löfven fældet som statsminister

Socialdemokraten Stefan Löfven er fældet som svensk statsminister ved en afstemning i Riksdagen.

De borgerlige partier stemte sammen med Sverigedemokraterna mod Löfven, der tabte tillidsafstemningen med 204 stemmer mod 142.

Havde Löfven fået færre end 175 stemmer imod sig, kunne han være forblevet statsminister. Men de fire borgerlige partier i Allliansen og Sverigedemokraterna har til sammen 204 stemmer.

Det er uklart, hvem der skal overtage statsministerposten i Sverige.

Hverken den borgerlige Alliansen eller den rød-grønne blok fik sikret sig parlamentarisk flertal ved valget 9. september. Ingen af dem ønsker at regere med støtte fra Sverigedemokraterna, som blev Sveriges tredjestørste parti.

Sverigedemokraterna har 62 mandater, men partiet har ikke sagt, at det vil støtte Alliansen.

Moderaternas leder og statsministerkandidat Ulf Kristersson mener, at de fire partier i Alliansen er det største reelle alternativ til den afgående regering. Han afviser et samarbejde med Socialdemokraterna.

- Vi afgav et løfte op til valget: En stemme på et af de fire partier i Alliansen var en stemme på en ny regering og et nej til Stefan Löfven.

Pres fra konservative vælgere: Er Sveriges mest udskældte partileder på vej ind i varmen? Spillet om regeringsmagten i Sverige spidser til. Konservativ leder er under pres for at mødes med Sverigedemokraterne, som kan give ham regeringsmagten.

Selv om Löfven blev nedstemt, kommer han til at lede en overgangsregering ind til en ny regering er på plads.

Andreas Norlén fra Moderaterna blev mandag valgt som talman med støtte fra de borgerlige partier og Sverigedemokraterna. Talmannen, der er formand for Riksdagen, styrer forhandlingsprocessen med en regeringsdannelse.

I en pressemeddelelse på Riksdagens hjemmeside oplyses det, at Norlén vil begynde dialogen med repræsentanter for de forskellige partier på torsdag.

Det borgerlige parti Moderaterna ventes at komme til at dominere i disse forhandlinger i første omgang.

Men Löfven understreger, at han gerne vil fortsætte som statsminister, og han siger, at han er parat til at forhandle om en regeringsdannelse. Han opfordrer til, at de to blokke brydes op.

- Nu er al opmærksomhed rettet mod de borgerlige partiers store løfte til den svenske befolkning om aldrig at regere med støtte fra Sverigedemokraterna, siger Löfven.

Han tilføjer, at SD er blevet dannet af nazister og mennesker tilknyttet grupper, der kæmper for hvid magt. Han siger, at det gang på gang er blevet afsløret, at SD har forbindelser til nazistiske og racistiske organisationer.