Merkel beklager ansættelse af spionchef i indenrigsministeriet

Tysklands forbundskansler, Angela Merkel, erkendte mandag, at hun fejlvurderede situationen, da hun reagerede på beskyldninger om, at den tidligere tyske efterretningschef Hans-Georg Maassen havde sympatier for stærkt højreorienterede grupper.

- Jeg havde for meget fokus på, at alt fungerede, og på hvad der skete i indenrigsministeriet. Jeg var ikke tilstrækkeligt opmærksom på, hvad der med god grund optager folk, siger Merkel med henvisning til en omstridt forfremmelse af efterretningschefen.

- Jeg fortryder meget, at dette fik lov til at ske. Det er vigtigt, at vi nu løser problemerne.

Hun siger, at hun er klar til at forhandle på ny, om hvorvidt man fandt den rigtige løsning for den tidligere efterretningschef.

Han blev fyret og siden forfremmet til en chefstilling i indenrigsministeriet, efter at han blev beskyldt for at være for eftergivende over for højreekstremister.

Det har givet store spændinger i koalitionsregeringen. Græsrødderne i det socialdemokratiske SPD har givet udtryk for, at partiet skal træde ud af regeringen.

Merkel understreger, at tiden nu er inde til at stoppe interne opgør om det uheldige forløb, så alle kræfter samles om at løse problemerne.

Hun har indrømmet, at den løsning, som er fundet, hvor Maassen blive særlig rådgiver for indenrigsministeren "ikke er overbevisende".