EU-Kommissionen: Storbritannien skylder 2,7 mia. euro

EU-budgettet mangler 2,7 mia. euro – svarende til ca. 20 mia. kr. – fordi Storbritannien efter sigende har ignoreret fusk ved import af kinesiske varer.

Derfor giver EU-Kommissionen nu Storbritannien to måneder til at stille de manglende milliarder til rådighed til EU-budgettet.

Det meddeler EU-Kommissionen.

Hvis ikke Storbritannien reagerer inden for den opstillede tidsramme, kan EU-Kommissionen indbringe sagen for EU-Domstolen.

Ifølge kommissionen har importører mellem 2011 og 2017 svindlet i stor stil, når de har importeret varer, særligt fra Kina, via britiske havne. Det har resulteret i de manglende toldafgifter, som mangler i EU’s budget.

»Storbritannien mislykkedes med effektivt at forhindre svindlen, selv om landet var blevet informeret om risikoen og var blevet bedt om at tage de nødvendige foranstaltninger,« skriver EU-Kommissionen i en erklæring.

Det er kommissionens andet skridt i en formel traktatbrudsprocedure mod Storbritannien.

Første skridt blev taget i marts, efter at EU’s antisvindelenhed, Olaf, fastslog, at der var blevet svindlet i forbindelse med import af varer til Storbritannien.

Sagen kommer oven i, at forhandlingerne om briternes udtræden af EU er gået i hårdknude. Fredag beskyldte premierminister Theresa May EU for ikke at udvise respekt for Storbritannien.

Beskyldningen kom efter et EU-topmøde i Salzburg, hvor Mays plan for brexit blev skudt ned af EU’s præsident og ledere.

Storbritannien udtræder af EU den 29. marts 2019. Fra både EU og Storbritannien lyder det, at man i stigende grad er begyndt at forberede sig på muligheden for, at der ikke falder en skilsmisseaftale på plads.