Profil fra nobelskandale fængslet frem til domsafsigelse

Den svenske teaterinstruktør Jean-Claude Arnault, der er tiltalt for to voldtægter, er blevet fængslet. Det har Stockholms byret besluttet efter mandagens retsmøde.

Mandag var sidste retsdag mod manden, de svenske medier kalder "kulturprofilen". Her krævede anklageren, at han blev varetægtsfængslet.

- Han risikerer en lang fængselsstraf, og det kan være meget fristende for ham at tage til udlandet, sagde statsanklageren, Christina Voigt, på en pressekonference ifølge det svenske nyhedsbureau, TT.

Kulturprofil nær Det Svenske Akademi tiltales

Kort tid efter besluttede Stockholm byret at fængsle ham frem til domsafsigelsen. Hvornår det bliver, er endnu uklart.

Det var Jean-Claude Arnault, der i november 2017 var centrum i skandalen, som ramte Det Svenske Akademi. Her anklagede 18 kvinder ham for seksuelle krænkelser og overgreb.

Sagen har udløst en krise i akademiet, som blandt andet uddeler Nobels litteraturpris. Således er årets prisuddeling udskudt til næste år. Derudover er otte medlemmer ud af 18 trådt ud af akademiet.

Teaterinstruktøren er tiltalt for to voldtægter mod en kvinde i Stockholm i 2011. Han nægter sig skyldig i anklagerne.

Profil fra nobelskandale fastholder uskyld i voldtægtssag

Statsanklageren kræver, at Jean-Claude Arnault idømmes minimum tre års fængsel. Men forsvarer Björn Hurtig siger, at de vil anke sagen, hvis Arnault bliver dømt.

Retssagen er foregået bag lukkede døre efter ønske fra kvinden, som har anmeldt teaterinstruktøren for voldtægt.

Efter retsmødet fortalte kvindens sagsøger, Elisabeth Massi Fritz, til TT, at de var meget lettede over dagens udfald.

Når Jean-Claude Arnault er interessant for historien om Det Svenske Akademi, så skyldes det, at han er gift med Katarina Frostenson, der tidligere var medlem.

Hun forlod akademiet, da hun blev mistænkt for at have videregivet navne på kommende nobelpristagere til sin mand, der menes at have lækket dem til pressen.