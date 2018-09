Navalnyj anholdes på vej ud af fængsel

Den russiske oppositionsleder Aleksej Navalnyj er blevet tilbageholdt igen, siger en talsmand for myndighederne til AFP.

Tilbageholdelsen skete, da Navalnyj forlod et detentionscenter, hvor han havde siddet fængslet en måned for at have deltaget i en ikke godkendt protestaktion i Moskva.

Politifolk kom op til ham i samme øjeblik, som han trådte ud gennem døren fra detentionscenteret, hvor en del af hans tilhængere og pressefolk ventede på ham.

Den seneste tilbageholdelse sker på et tidspunkt, hvor der har været udbredte protester mod en forhøjelse af pensionsalderen.

Putin-kritiker får 30 dages fængsel for protest

Præsident Vladimir Putin har mistet en del af sin popularitet som følge af en omstridt pensionsreform, som mange mener har været udskudt alt for længe.

Pensionsalderen for kvinder i Rusland skulle have været hævet med otte år. Men udbredte protester fik Putin til at lempe reformen, så pensionsalderen kun hæves med fem år.

Den planlagte reform, der hæver pensionsalderen for første gang i 80 år, lægger op til, at pensionsalderen hæves fra 55 til 60 år for kvinder og fra 60 til 65 år for mænd.

Omkring 43 procent af de russiske mænd ventes ikke at blive 65 år. Den gennemsnitlige levealder i Rusland er 77 år for kvinder og 66 år for mænd. Det viser tal fra 2016 fra Verdensbanken.

Navalnyj, der er uddannet som advokat på Yale, har været med til at forsøge at organisere protestaktioner på baggrund af den udbredt vrede over pensionsreformen.

Den 42-årige Navalnij bruger sociale medier til at kommunikere med unge, og han startede en kampagne mod korruption i 2007.

En betinget fængselsdom over ham for underslæb forhindrede, at han kunne stille op ved præsidentvalget i marts i år, hvor Putin blev valgt til en fjerde periode.