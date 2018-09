Regerings-kaos: Hveranden svensker tror, at der kommer nyt valg

For to uger siden var der valg til den svenske Riksdag. Valget endte i næsten dødt løb mellem blokkene, og det er endnu noget usikkert, hvem der kommer til at regere landet i de kommende fire år.

Den usikre situation har fået de svenske vælgere til at tro, at der kommer et nyt valg inden denne valgperiodes ophør, skriver Aftonbladet på baggrund af en måling fra analyseinstituttet Inzio.

Halvdelen af svenskerne tror, at det enten er "meget sandsynligt" eller "sandsynligt", at der bliver udskrevet valg før tid, og hver 8. tror endda, at det er "meget sandsynligt". Kun 7 pct. svarer, at de "slet ikke" tror, at det er sandsynligt.

Eksperterne er dog ikke overbeviste om, at svenskerne har ret i, at der kommer et valg før tid.

»Sandsynligheden er forøget med den nuværende parlamentariske situation, men der findes også faktorer, som taler stærkt imod,« siger Torbjörn Larsson fra Stockholms Universitet.

De borgerlige partier i Alliansen og Sverigedemokraterna (SD) vil formentligt gøre alvor af deres trusler om i fællesskab at afsætte Socialdemokraternas statsministerkandidat Stefan Löfven, som har lovet at stå i spidsen for den kommende regering, ved en separat statsministerafstemning.

Denne afstemning skal finde sted inden for de kommende to uger og kan komme allerede tirsdag.

Hvis Löfven skal blive siddende, er det en forudsætning, at færre end 175 af Riksdagens 349 medlemmer stemmer imod ham. Alliancen og Sverigedemokraterna har til sammen 205 repræsentanter.

Efter valget stod det klart, at den rødgrønne blok med Stefan Löfven i spidsen har sikret sig 144 mandater, alliancen af borgerlige partier har 143, og Sverigedemokraterna, som ingen vil forhandle med, har 62.

Inzios undersøgelse er foretaget blandt 1.977 mennesker i perioden 17.-20. september.