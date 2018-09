Schweizisk kanton vedtager forbud mod burka

En kanton i Schweiz har ved en folkeafstemning med et overvældende stort flertal vedtaget et nyt burkaforbud.

Næsten 67 procent af indbyggerne i den nordøstlige region St. Gellen støtter forslaget om et forbud med alle "ansigtsdækkende klæder" i det offentlige rum.

Det viser de officielle resultater, som blev offentliggjort søndag eftermiddag.

Den klare opbakning til forbuddet kommer, efter at en anden kanton, Ticino, for to år siden vedtog et forbud, som var vendt mod anvendelsen af burkaer og tørklæder.

I den tekst, som vælgerne skulle tage stilling til søndag, hedder det, at der bliver givet bøder til "enhver person, som gør sig selv ukendelig ved at tildække ansigtet, og som dermed bringer den offentlige sikkerhed i fare."

Vælgerne i Schweiz ventes næste år at blive opfordret til at stemme ved folkeafstemninger om et landsomfattende burkaforbud.

Det sker, efter at det højreorienterede og indvandrerkritiske parti SVP har indsamlet underskrifter og fremsat en række forslag om skrappere regler på området.

Vælgerne forkastede ved folkeafstemningen to forslag om etisk og bæredygtig mad. Det viser foreløbige tal.