SD-politiker er måske blevet udsat for brandattentat

Svensk politi har mistanke om, at en af politikerne fra Sverigedemokraterna i Stockholms län natten til søndag blev udsat for et brandattentat.

Det skriver Aftonbladet.

Den kvindelige kommunalpolitiker og hendes sambo sad og drak vin, da de lugtede brand og så røg fra et vindue, skriver avisen.

- De forsøgte selv at slukke branden, men måtte til sidst ringe efter brandvæsnet.

- Nogen havde sat ild til noget tøj ude på balkonen, hvilket har forårsaget skader på ejendommens facade, siger Stockholm-politiets pressetalsmand, Fredrik Nylén.

Politiet efterforsker nu sagen som et muligt brandattentat, oplyser han.

- Jeg har jo børn og familie, og vi bor i et træhus. Der er nogen, som vil os noget ondt. Hvis vi havde ligget og sovet, så ved jeg ikke, hvad der ville være sket, siger SD-politikerens sambo til Aftenbladet.

Sverigedemokraterna fik ved valget til Riksdagen for to uger siden 63 mandater.

Sverigedemokraternas leder, Jimmie Åkesson, meddelte i weekenden, at partiet vil stemme på de borgerlige partiers kandidat til posten som talman - Riksdagens formand - ved en afstemning mandag.

Det indebærer efter al sandsynlighed, at Moderaternas kandidat, Andreas Norlén, bliver valgt til posten.

- Vi mener, at Moderaterna er det parti, som i den nuværende parlamentariske situation har forudsætningerne for at lede en regering, sagde Åkesson.