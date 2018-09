Svenske jægere opfordres til at skyde så mange elgkalve som muligt

Den tørre sommer har været hård ved de svenske elge, der nu er svækkede.

Derfor har Länsstyrelsen i Östergötland valgt at opfordre provinsens jægere til at skyde så mange elgkalve, som jagtkvoterne tillader, skriver SVT.

Samtidig har man givet tilladelse til, at jægerne må rette sigtekornet mod endnu flere elgkalve end tidligere, mens man har skåret ned på antallet af fuldvoksne elge i kvoterne.

Myndigheden forventer nemlig, at elgene vil få svært ved at finde føde til vinter.

»Hvis det bliver en kold, hård vinter, risikerer vi, at dyrene bliver syge eller dør af sult,« lyder det fra Emil Brangenfeldt, der er vildtkonsulent i Länsstyrelsen i Östergötland til SVT.

Ønsket om at rydde så meget ud i elgbestanden som muligt skyldes også et hensyn til de fremtidige generationer, påpeges det.

Således vil de kalve, som har været svækket gennem deres opvækst, formentlig ikke kunne udvikle sig til at blive sunde individer. Og dét giver risiko for, at de på sigt selv vil få mindre levedygtigt afkom.

Det har også tidligere vist sig, at varme somre kan have konsekvenser for elgenes forplantningsevne. Således blev der efter en meget varm sommer i 1992 født 35 pct. færre kalve året efter.

I Danmark har vi ikke en vild elgbestand. Tilbage i juni kom en to år gammel elgkvie dog på visit i den nordsjællandske skov Gribskov. Det var første gang i 20 år, at en svensk elg havde fundet vej til Danmark.

Der bliver årligt skudt i omegnen af 100.000 elge i Sverige, hvilket svarer til en fjerdedel af bestanden.

Jagtsæsonen for elge i Sverige begynder de fleste steder den 8. oktober og varer til udgangen af februar.

Hos Länsstyrelsen i Östergötland håber man, at der den kommende jagtsæson vil blive skudt mindst lige så mange elge som normalt. Emil Brangenfeldt påpeger dog, at en stor del af dem - sammenlignet med tidligere sæsoner - i år bliver kalve.