Medie: Presset May forbereder sig på nødvalg i november

Den britiske premierminister Theresa Mays embedsmænd er begyndt at planlægge et muligt lynvalg i november.

Det skriver det britiske medie Sunday Times.

Et efterårsvalg vil ifølge mediet have to formål: At redde Storbritanniens udtræden af EU og sikre, at Theresa May kan blive på posten som premierminister.

Ifølge Sunday Times er to af Mays topembedsmænd allerede i færd med at planlægge valget i november, der skal sikre premierministeren folkelig opbakning til en ny brexitplan.

Planerne skal være iværksat, efter at Theresa May blev kritiseret for briternes plan for brexit ved et uformelt EU-topmøde i Salzburg tidligere på ugen.

Hverken Theresa May eller andre fra Downing Street har kommenteret Sunday Times' artikel.

Jeremy Corbyn, leder af oppositionspartiet Labour, sagde lørdag, at hans parti vil udfordre enhver brexitplan, som Theresa May lægger på bordet.

Samtidig kræver han et nyt valg, hvis ikke aftalen lever op til Labours krav.

- Vi vil udfordre regeringen på enhver aftale, den tager med tilbage, siger Jeremy Corbyn på Labours årsmøde i Liverpool.

Han siger, at Labour vil holde særligt øje med, om brexitplanen vil leve op til krav på områder som beskæftigelse, levestandard og miljøbeskyttelse.

- Og hvis ikke regeringen kan levere (en tilfredsstillende brexitplan, red), så vil jeg simpelthen sige til Theresa May, at den bedste måde at løse dette er ved et parlamentsvalg, tilføjer han ifølge Reuters.

Mens brexitforhandlingerne synes at være gået i hårknude, understreger den britiske regering, at den ikke vil "kapitulere" over for EU's krav til det britiske exit fra unionen.

- Det kan godt være, at vi er høflige, men vi har en grænse. Og de (EU-lederne, red.) er nødt til at forhandle med os, siger udenrigsminister Jeremy Hunt i et radiointerview med BBC.