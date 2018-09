Svensk frimærke solgt for over 200.000 danske kroner

29.000 euro lød prisen på, da en usædvanlig udgave af Sveriges første frimærke var på auktion lørdag.

Frimærket, der indbragte en pris svarende til 216.000 danske kroner, blev presset op af særligt to faktorer:

Dels er frimærket ustemplet. Det stammer fra et brev sendt fra Reykjavik til Hjardarholt på Island fra 1874. Det er ifølge auktionshuset "en nyopdaget sjældenhed".

Og dels har frimærket en særhed, der skiller det ud fra andre frimærker af samme motiv. Et tretal på frimærket er deformt og ligner et ottetal.

Det værdifulde frimærke er fra serien "Treskilling Banco" og er dermed så at sige i familie med den tidligere indehaver af titlen verdens dyreste frimærke, der også er kendt som "Treskilling Banco Gul".

For "Treskilling Banco Gul" er det særlige, at frimærket er trykt i en gul farve i stedet for den vanlige blågrønne.

Begge frimærker har motivet af Sveriges våbenskjold og stammer fra en serie fra 1855.

På hele auktionen over frimærker, som fandt sted lørdag, blev der solgt frimærker til en samlet værdi af omkring 10 millioner danske kroner.