Årets sommer i Europa er den varmeste nogensinde målt

Der har ikke været mangel på europæiske sveddråber i årets tre sommermåneder, og det er der en historisk god grund til.

USA's myndighed for oceaniske og atmosfæriske studier (Noaa) har aldrig målt en varmere sommer i Europa. Noaas data går tilbage til 1910.

Det skriver Noaa på sin hjemmeside.

Hidtil var den varmeste europæiske sommer i Noaas datasæt fra 2003. Men sommeren 2018 i Europa slog rekorden med en margin på 0,26 grader celsius.

Temperaturen i årets tre sommermåneder i Europa markerede sig også ved for første gang at ligge mere end to grader celsius over kontinentets gennemsnit.

Det er ikke kun i Europa, at Noaas termometre har nået nye højder. I Sydkorea var årets sommer den varmeste siden 1973.

På globalt plan tager årets sommer ikke prisen som den varmeste målt, men den er dog i top fem ifølge Noaa.