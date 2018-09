EU-præsident om brexit-hårdknude: Storbritanniens forhandlingstaktik er »hård og kompromisløs«

Den britiske premierminister, Theresa May, sagde fredag i en skarpt formuleret tale på direkte tv, at Storbritannien må forberede sig på, at der ikke bliver nogen aftale med EU, når landet til næste år træder ud af det europæiske samarbejde.

EU har ifølge Theresa May været langt fra imødekommende over for Storbritanniens krav på bl.a. det økonomiske område.

Storbritanniens holdning, som den blev præsenteret både før og efter mødet i Salzburg, var overraskende hård og ærlig talt kompromisløs. Donald Tusk

»Det er ikke acceptabelt bare at forkaste den anden parts forslag uden at give en detaljeret forklaring eller komme med modforslag,« sagde hun.

Men den forklaring giver ikke et sandfærdigt billede af forhandlingerne, skriver EU-præsident Donald Tusk i en meddelelse.

»Storbritanniens holdning, som den blev præsenteret både før og efter mødet i Salzburg, var overraskende hård og ærlig talt kompromisløs,« skriver han med hentydning til torsdagens møde mellem parterne, der blev holdt i Salzburg, og hvor EU gjorde klart, at Theresa Mays "Chequers"-plan for et fremtidigt handelssamarbejde var en død sild.

May i tale til nationen: Vi skal forberede os på ikke at nå en aftale med EU

Ifølge Donald Tusk har EU ikke kategorisk afvist Theresa Mays forslag, men »studeret dem nøje«. Blot har EU's medlemslande ikke ønsket at imødekomme Storbritanniens ønsker.

Samtidig, skriver han, har Storbritannien i ugevis kendt til EU's overvejelser på det område, selv om Theresa May i fredagens tale lod skinne igennem, at EU ifølge hendes opfattelse ikke ønskede at forhandle overhovedet.

Donald Tusk er dog stadig fortrøstningsfuld.

»Selv om jeg forstår forhandlingernes logik, er jeg stadig overbevist om, at et godt kompromis stadig er muligt,« lyder det fra Donald Tusk, der underskriver sig som »en nær ven af Storbritannien og en sand beundrer af premierminister May«.

10 minutters tale mødt med tavshed: Ingen synger med på Mays "Sound of Brexit" Som den gamle musical handler brexit om to parter, der skal finde hinanden under vanskelige omstændigheder.

EU-landene har gjort det klart, at Storbritannien ikke kan udvælge sig dele af det indre marked og toldunionen, som det vil deltage i. Enten er man med i det hele, eller også er man slet ikke med, lyder beskeden.

Men Theresa May har flere gange afvist en ordning a'la den, som Norge har med EU.