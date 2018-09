Theresa May får hug for »forfærdelig« tale: »Hendes forhandlingsstrategi har været en katastrofe«

Storbritannien må forberede sig på, at der ikke bliver nogen aftale med EU, når landet træder ud af det europæiske samarbejde til marts næste år.

Sådan lød det tidligere fredag fra den britiske premierminister Theresa May i en tv-transmitteret tale.

Den melding har den britiske opposition dog ikke meget tilovers for.

Jeremy Corbyn, som er formand for parlamentets næststørste parti, Labour, siger ifølge Sky News, at premierministeren selv er skyld i problemerne, idet hendes forhandlingsstrategi hvad angår brexit »har været en katastrofe«.

»Fra dag ét har premierministeren været ude af stand til at levere en god aftale for Storbritannien. Disse politiske julelege fra både EU og vores regering bliver nødt til at stoppe, for det er ikke en mulighed at forlade EU uden en aftale,« siger Labour-lederen.

Britisk minister: Sådan er titusinder af danskere i Storbritannien stillet i tilfælde af "no deal" Mellem 30.000 og 50.000 danskere bor i Storbritannien, og de kan ånde lettet op.

Jeremy Corbyn stemte ved brexit-afstemningen for, at Storbritannien skulle forlade EU.

Et "no deal"-brexit er simpelthen ikke acceptabelt. Nicola Sturgeon Et "no deal"-brexit er simpelthen ikke acceptabelt.

Skotlands førsteminister Nicola Sturgeon er heller ikke begejstret for Theresa Mays tale og kalder den »forfærdelig«.

»Den eneste måde, brexit kommer til at fungere på, er at blive i det indre marked og toldunionen. Hvis premierministeren ikke er parat til det, bør vi ikke forlade EU. Et "no deal"-brexit er simpelthen ikke acceptabelt, især ikke for Skotland, hvor vi ikke stemte for det her,« skriver hun på Twitter.

Også parlamentsmedlem og tidligere mangeårige minister David Lammy langer ud efter Theresa May.

»May kan ikke narre nogen med sin hårde facade. Hendes aftale er pulveriseret, og hun har intet tilbage ud over tomme trusler,« skriver han på Twitter og tilføjer, at han ønsker endnu en brexit-folkeafstemning.

Den franske præsident, Emmanuel Macron, har ifølge nyhedsbureauet Reuters »ingen kommentarer« til Theresa Mays seneste melding.

May i tale til nationen: Vi skal forberede os på ikke at nå en aftale med EU

Theresa May sagde i sin tale, at Storbritannien og EU stadig er milevidt fra hinanden på to vigtige områder: Det økonomiske forhold mellem parterne, når Storbritannien forlader EU, samt uenigheder om, hvordan grænsen mellem Irland og Nordirland skal udformes.

EU har ifølge Theresa May været langt fra imødekommende over for Storbritanniens krav.

»Det er ikke acceptabelt bare at forkaste den anden parts forslag uden at give en detaljeret forklaring eller komme med modforslag,« sagde hun.

Britisk "no deal" kan ende med "no food": Fortrolige regeringspapirer afslører vilde planer om at sikre el- og fødevareforsyning Forberedelserne er i gang til den situation, hvor premierminister Theresa May ikke får en aftale med EU om samarbejdet efter brexit.

De øvrige 27 EU-lande har ladet forstå, at Storbritannien ikke kan udvælge sig dele af det indre marked og toldunionen, som det vil deltage i. Enten det hele eller ingenting, lyder beskeden.

De britiske vælgere sagde i sommeren 2016 ved en tæt folkeafstemning ja til at trække Storbritannien ud af EU. Det vil træde i kraft den 29. marts 2019.

For at have tid til processer og lovgivning har målet hele tiden været at nå frem til en politisk aftale til oktober.