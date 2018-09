Værs'go og smil: 32.000 kr. for at blive fotograferet med Obama

Alle billetter er udsolgt, og nogen kommer tættere på stjernen end andre. Når USA’s tidligere præsident Barack Obama onsdag gæster Oslo Business Forum, er det muligt at komme med på et gruppebillede med Obama. Pris 32.000 norske kroner (ca. 25.000 d.kr) eller lidt over seks gange så meget, som de billigste billetter koster for at høre Obama tale i en time., skriver den norske avis Aftenposten.

Obama kommer til Oslo, før han fredag optræder på Syddansk Universitet i Kolding. I lighed med de danske arrangører har nordmændene mørklagt, hvor meget det koster at få Barack Obama til at holde tale.

Det er en kontrakt mellem Oslo Business Forum og Barack Obama. Hvad vi bliver enige om vedrørende dette foredrag, forbliver mellem os. pressekontakt Daniel Gauslaa til Aftenposten. Det er en kontrakt mellem Oslo Business Forum og Barack Obama. Hvad vi bliver enige om vedrørende dette foredrag, forbliver mellem os.

Forleden blev det meddelt, at statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) har aflyst at mødes med Obama i Kolding. Heller ikke i Oslo er der indlagt møder med det officielle Norge.

Udenrigs- og statsministeren er i New York til FN’s generalforsamling, og Barack Obama, som har modtaget Nobels fredspris i 2009, har ikke meldt noget møde hos Nobelkomiteen, Nobelinstituttet eller Nobels Fredscenter, skriver avisen.

Planen er, at Barack Obama skal tilbringe et døgn i Norge. Det har i nogen grad sat sikkerheden på den anden ende, bla. hos politiet i Oslo, hvor Barack Obama skal overnatte. Også amerikanske Secret Service agenter er involverede.

»Men det bliver ikke nærheden af det, som vi så, da han var præsident,« oplyser stabschef Martin Strand ved Oslo politidistrikt til Aftenposten.

Det danske kongehus meddelte torsdag, at prinsesse Marie vil deltage i ”a conversation with president Obama” i Kolding, hvor Obama placeres i Finn Juhls berømte ”høvdingestolen”.

Ifølge JydskeVestkysten har Barack Obama på forhånd krævet kontrol af de spørgsmål, som stilles til ham under arrangementet, hvor han skal tale for ca. 700 mennesker.

Kolding Kommune har bidraget med 750.000 kroner, Syddansk Universitet med 1 mio. kr. En VIP billet koster 17.500 kroner.

Efter at have talt i Kolding, fortsætter Barack Obama til Amsterdam, hvor han samme fredag kl. 18 skal tale på et hollandsk lederseminar. ”Forward thinking leadership.” VIP billetterne til 1295 euro meldes udsolgt på hjemmesiden.