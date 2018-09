Omstridt klokke med hyldest til Hitler har splittet tysk by

»Alles für das Vaterland (alt for fædrelandet, red.) – Adolf Hitler.«

Sådan står der indgraveret over et hagekors i en over 80 år gammel kirkeklokke. Tilbage i 1934 blev den hængt op i Skt. Jakobskirken i den tyske by Herxheim am Berg.

Skt. Jakobskirken er tilbagedateret til 1014. I 1934 blev den forsynet med en særlig klokke af en borgmester, der var tilhænger af nazismen. Foto: Wikimedia Commons

Siden har klokken ringet trofast - lige indtil sidste år. Her opdagede Sigrid Peters, kirkens organist, nemlig klokkens fortid og svor, at hun ikke ville sætte sine ben i kirken igen, før den var fjernet.

Efterfølgende har kirkeklokken været årsag til en strid, der har delt landsbyen med omkring 750 indbyggere i to, skriver TV 2.

Historien om nazi-kirkeklokken i Herxheim am Berg bredte sig og gav anledning til, at man i kirker over hele Tyskland fik travlt med at gå klokkerne efter for at se, om de også var udsmykket med hagekors og/eller hyldester til Adolf Hitler.

Det viste sig, at mellem 20 og 25 tyske kirker stod i samme dilemma som Skt. Jakobskirken i Herxheim am Berg. Det var blandt andet tilfældet i byen Schweringen i nærheden af Hannover.

Her valgte ukendte gerningsmand dog at tage sagen i egen hånd. De brød således ind i kirken, fjernede et hagekors fra kirkeklokken med en vinkelsliber og efterlod en seddel med teksten: »Forårsrengøring 2018«.

I Herxheim am Berg hænger "Hitlerklokken" fortsat i kirken den dag i dag, men man har besluttet sig for ikke at ringe med den.

Sigrid Peters er ikke længere organist i kirken, og byens tidligere borgmester er fratrådt, efter han offentligt udtalte, at »det ikke var alt, hvad Adolf Hitler stod bag, der var skidt«.

Hans afløser, Georg Welker, overtog borgmesterposten i december og lovede i den forbindelse, at kirkeklokken får lov at hænge, men at kirken vil blive forsynet med en mindeplade, som skal forklare klokkens baggrund.

Georg Welker håber personligt, at klokken engang får lov at ringe, mens andre ikke kan forestille sig at skulle høre klokken ringe uden at blive mindet om historien.

»Nogle hører sikkert ikke nogen forskel, mens andre gør, fordi de ved, hvilken klokke der hænger i tårnet. Det bliver man nødt til at respektere,« forklarer Bettina Heberer, der er forretningsdrivende i Herxheim am Berg, til TV 2.