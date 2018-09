Domstol vil have tidligere fransk præsidentkandidat mentalundersøgt

Marine Le Pen, formand for partiet Rassemblement National og tidligere præsidentkandidat for det daværende Front National, er af en domstol blevet påbudt at lade sig mentalundersøge.

Marine Le Pen har selv delt det dokument, hun har fået tilsendt fra retten, på Twitter og kalder det for »skræmmende« og »sindssygt«.

Undersøgelsen skal ske som en del af en sag, der handler om deling af voldeligt og terrorrelateret indhold, og er ifølge avisen Le Parisien normal procedure i sager som omhandler opildning til terror

Her vil retten forsøge at finde ud af, om Marine Le Pen lider af nogen psykiske lidelser, og om hun er i stand til at udvise almindelig dømmekraft.

Voksen og stadig på kant med far Man bliver rundere med årene, siges det, men i Le Pen-familien dur mundheldet ikke rigtig. Marine Le Pen fylder 50, og forholdet til hendes far bliver værre.

Politikeren har ikke tænkt sig at efterkomme rettens ordre. Ifølge flere franske medier siger Marine Le Pen, at »jeg godt kunne tænke mig at se, hvordan retten vil tvinge mig«, og at hun »selvfølgelig« ikke vil tage afsted.

»Denne retssag er absurd,« skriver Marine Le Pens advokat i en meddelelse.

Undersøgelsen mod den 50-årige Marine Le Pen omhandler nogle billeder, hun delte på internettet i december 2015, kun få uger efter, at der var terrorangreb flere steder i Paris.

Billederne viste ifølge The Guardian bl.a. Islamisk Stats drab på amerikaneren James Foley og andre af Islamisk Stats drab. Marine Le Pen forklarer selv, at hun delte billederne som svar til en journalist, og at hun netop tog afstand fra Islamisk Stat med billederne.

Marine Le Pen har mistet sin politiske immunitet i sagen og kan straffes med fængsel eller en solid bøde, hvis hun bliver kendt skyldig.

Le Pen i ny knibe: Mit parti er »dødt før udgangen af august« Manglende udbetaling af fransk statsstøtte på 15 mio. kr. kan være dødsstødet til Marine Le Pens højrefløjsparti.

Ved præsidentvalget i Frankrig i 2017 var Marine Le Pen længe en udfordrer til Emmanuel Macron, men måtte på valgaftenen se sig slået komfortabelt.

Ved parlamentsvalget samme år havde Marine Le Pens parti Front National forventet at blive et af de største oppositionspartier til præsident Macron – og få en »massiv« fremgang i antallet af folkevalgte i det franske parlament. Men partiet endte på kun 13,2 pct. af stemmerne. Marine Le Pen fik dog en plads i Frankrigs nationalforsamling.

Senere skiftede Front National navn til Rassemblement National og forsøgte at lægge afstand til dets stærkt populistiske, nationalistiske ry.