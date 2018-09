»En sort dag« i Holland: Ladcykel med små børn i kørte direkte ud foran et tog

Torsdag blev fire børn dræbt, og yderligere to personer blev hårdt såret, da et tog ramte en eldrevet ladcykel i byen Oss i Holland nær den tyske grænse.

Flere af børnene er ifølge politiet i familie med hinanden.

Ifølge flere nyhedsbureauer og hollandske medier kørte ladcyklen over en jernbaneoverkørsel, netop som toget kom kørende.

Politiet er nu ved at undersøge, hvordan ulykken kunne ske. Den hollandske avis De Telegraaf skriver, at toget havde monteret et kamera på fronten, som politiet er ved at undersøge nærmere.

Et øjenvidne fortæller til avisen, at cyklen kom kørende frem mod bommene ved jernbanen, da den voksne kvinde på cyklen råbte op.

»Jeg hørte hende skrige, at hun ikke kunne bremse,« siger vidnet.

Politiet har torsdag eftermiddag holdt pressemøde om ulykken, men kan ikke bekræfte vidnets forklaring. Det står dog fast, at jernbaneoverkørslen efter alt at dømme virkede korrekt og dermed var spærret af bomme og blinkende lys, da cyklen kørte ind på skinnerne.

ProRail - selskabet som er ansvarlig for jernbanedriften på strækningen - kalder ulykken for »forfærdelig for alle involverede«. Foto: Piroschka Van De Wouw/Reuters

Hollandske medier skriver, at de fire dræbte børn var mellem fire og otte år gamle. Derudover er en 11-årig hårdt såret, og det samme er den 32-årige pædagog, der kørte cyklen.

Pædagogernes landsforening har udtrykt sin store sorg over ulykken, som ifølge en talsmand er »det værste, der kan ske« for en pædagog.

»Denne tragiske ulykke gør det til en sort dag for os alle,« lyder det fra foreningen i en pressemeddelelse.

Byens borgmester Wobine Buijs-Glaudemans siger i en meddelelse, at »hele byen er i chok«, mens ProRail - selskabet som er ansvarlig for jernbanedriften - kalder det for »forfærdeligt for alle involverede«.

»Der findes ingen ord, som kan beskrive dette,« siger direktør Pier Eringa ifølge AP.

Ifølge politiet var børnene på vej fra en daginstitution til en nærliggende skole, da toget ramte.

»Vi har underrettet de pårørende i denne forfærdelige situation. Vi er ved at undersøge, hvordan dette kunne ske,« oplyser politiet i en meddelelse.