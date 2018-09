EU-ledere skærer en måned af planlagt frist for brexit

Fristen for en planlagt aftale om Storbritanniens exit fra EU rykker en måned tættere på.

EU-præsident Donald Tusk havde i et invitationsbrev til et topmøde i Salzburg onsdag og torsdag lagt op til et særligt topmøde om brexit i november.

Men efter at have talt med stats- og regeringscheferne trækker præsidenten i land. Han lægger i stedet op til, at et længe planlagt topmøde i oktober i Bruxelles bliver den store finale for forhandlingerne.

- Så må vi der beslutte, om der er grund til at invitere til et ekstra møde i november, siger Donald Tusk.

Kort efter væver præsidenten frem og tilbage mellem, om der bliver brug for et møde i november. Derpå tager formanden for EU-Kommissionen ordet:

- Jeg ønsker, at vi bliver færdige i oktober, siger Jean-Claude Juncker.

Han får straks efter støtte fra Østrigs forbundskansler, Sebastian Kurz.

Flere nyhedsbureauer og herunder østrigske APA erfarede torsdag, at der var enighed om et topmøde om brexit 17. og 18. november.

Tusk bekræftede, at bliver der et møde, så bliver det de to nævnte dage.

EU's stats- regeringschefer har torsdag været samlet i den østrigske by Salzburg til andendagen af et topmøde.

Onsdag diskuterede regeringslederne migration, mens torsdagens dagsorden handlede om netop skilsmissen med Storbritannien.

Tidligere torsdag oplyste en fransk talsmand, at Frankrig anså et topmøde i november for noget, der kunne planlægges senere, hvis det bliver nødvendigt.

Formelt træder Storbritannien ud af EU 29. marts 2019. Hvis ikke en aftale mellem EU og Storbritannien er på plads, bliver det en såkaldt hård brexit.

Det kan eksempelvis betyde, at et kørekort udstedt i Storbritannien ikke er gyldigt i EU, fordi der ikke er en aftale om, hvad det kræver at få et kørekort.